«Илья подарил?» — Арзамасова покрасовалась перед фанатами в новой шубке
Актриса в конце минувшего года вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха. Разница в возрасте у них составляет 22 года.
Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova
Актриса Елизавета Арзамасова вызвала восхождение подписчиков в Instagram благодаря новому образу. Она выложила несколько снимков в новой черной шубке из натурального меха. Укороченный вариант в сочетании с пушистыми варежками отлично подошел для новогодних каникул, совмещенных со свадебным путешествием.
«Сочельник», — подписала Лиза одну из фотографий.
Фанаты девушки сразу решили, что шуба — подарок ее новоиспеченного супруга. Они поспешили похвалить Арзамасову и пожелать ей счастья.
«Илья подарил?»;
«Красиво… Вы сама красота»;
«Лиза едет в сказку…»;
«Светишься от счастья!» — написали они в комментариях.
Елизавета поблагодарила подписчиков за комплименты, а вот на вопросы о шубе отвечать не стала. У фанатов есть повод считать себя правыми. Илья обожает молодую жену и балует ее. К свадьбе он подарил ей дорогое кольцо от Tiffani, которое стоит баснословную сумму.
Свадебное путешествие супруги проводят в Сочи вместе с сыном Ильи от первого брака — Мартином Авербухом. Кроме того, экс-фигурист работает там над ледовым шоу, а в свободное время наслаждается отдыхом с семьей.
Ранее 5-tv.ru приводил мнение сексолога по поводу сценариев развития брака Авербуха и Арзамасовой.
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