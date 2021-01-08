Актриса Елизавета Арзамасова вызвала восхождение подписчиков в Instagram благодаря новому образу. Она выложила несколько снимков в новой черной шубке из натурального меха. Укороченный вариант в сочетании с пушистыми варежками отлично подошел для новогодних каникул, совмещенных со свадебным путешествием.

«Сочельник», — подписала Лиза одну из фотографий.

Фанаты девушки сразу решили, что шуба — подарок ее новоиспеченного супруга. Они поспешили похвалить Арзамасову и пожелать ей счастья.

«Илья подарил?»;

«Красиво… Вы сама красота»;

«Лиза едет в сказку…»;

«Светишься от счастья!» — написали они в комментариях.

Instagram @liza_arzamasova

Елизавета поблагодарила подписчиков за комплименты, а вот на вопросы о шубе отвечать не стала. У фанатов есть повод считать себя правыми. Илья обожает молодую жену и балует ее. К свадьбе он подарил ей дорогое кольцо от Tiffani, которое стоит баснословную сумму.

Свадебное путешествие супруги проводят в Сочи вместе с сыном Ильи от первого брака — Мартином Авербухом. Кроме того, экс-фигурист работает там над ледовым шоу, а в свободное время наслаждается отдыхом с семьей.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение сексолога по поводу сценариев развития брака Авербуха и Арзамасовой.