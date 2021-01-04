Сексолог описала сценарии развития брака Авербуха и Арзамасовой

Свадьба Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой вызвала самые неоднозначные оценки в обществе. Пока одни желают паре долгих лет счастливой семейной жизни, другие предрекают скорый развод. Виной тому большая разница в возрасте между супругами — более 20 лет. Сексолог-психолог Екатерина Киселева в беседе с 5-tv.ru рассказала, какие плюсы и минусы таит в себе подобный союз.

По ее словам, преимущества в таких браках, как правило, находят оба супруга. Нередко это обусловлено тем, что все люди так или иначе следуют заветам мудрого дедушки Фрейда — мужчины подсознательно ищут жену, которая похожа на их мать, а девушки — мужа, похожего на отца.

«В подобных браках плюсы есть и для мужчин, и для женщин. Девушки себя чувствуют с мужчинами постарше намного спокойнее, более защищенными, так как их супруг уже устоявшийся материально, морально. Такой человек трепетно относится к семье. И мужчине, конечно, приятно видеть рядом с собой цветущую молодую женщину, которая готова боготворить его, любить и потакать во всем», — рассказала сексолог.

Главная опасность в том, что мужчина может намерено выбирать молодую жену, чтобы за ее счет самоутверждаться. Тогда брак может стать для женщины настоящим кошмаром.

«К сожалению, некоторые мужчины осознанно выбирают себе в жены девушку помладше, так как с ровесницами у них не получается самоутвердиться. Они выбирают молодых девчонок, на фоне которых выглядят сильнее, выше, их слово — закон, и получается брак с абьюзером. Да, такое бывает, но будем верить в лучшее», — заметила психолог.

Однако, по ее словам, в союзе актрисы и фигуриста нет намеков на такой сценарий. Их объединяют общие интересы, а значит, велика вероятность, что их ждет светлое будущее.

«Я надеюсь, что пара Ильи Авербуха и Елизаветы будет жить долго и счастливо. Они оба вращаются в творческой среде, у них много общего. Елизавета привносит свою изюминку молодости и энергии в пару. От Ильи исходит сила и мудрость», — заключила сексолог.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились тайно в минувшее воскресенье, 20 декабря. Долгое время 25-летняя актриса и 47-летний фигурист скрывали отношения от общественности. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое будущее предрекла браку знаменитостей Роза Сябитова.