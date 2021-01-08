Умер создатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica Трубников
| Нюра Незванова Общество 1 000
Бизнесмен Андрей Трубников ушел из жизни на 62-м году жизни.
Фото: Instagram @trubnikov_fly_or_die
Предприниматель Андрей Трубников умер в возрасте 61 года. Он был создателем таких известных косметических брендов, как «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica, пишет РБК со ссылкой на сообщения пресс-службы бизнесмена.
Первым детищем Трубникова стал бренд «Рецепты бабушки Агафьи» — в 2002 году, через шесть лет стартовала не менее успешная марка Natura Siberica — на сегодняшний день открыто порядка 55 торговых точек в России и зарубежом.
Что стало причиной смерти предпринимателя не уточняется.
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