Умер создатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica Трубников

Предприниматель Андрей Трубников умер в возрасте 61 года. Он был создателем таких известных косметических брендов, как «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica, пишет РБК со ссылкой на сообщения пресс-службы бизнесмена.

Первым детищем Трубникова стал бренд «Рецепты бабушки Агафьи» — в 2002 году, через шесть лет стартовала не менее успешная марка Natura Siberica — на сегодняшний день открыто порядка 55 торговых точек в России и зарубежом.

Что стало причиной смерти предпринимателя не уточняется.