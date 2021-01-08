«Самая красивая»: фанаты без ума от рождественских фото Пугачевой

Алла Пугачева вновь удивила своих фанатов, появившись на рождественских снимках своей подруги — жены бизнесмена Александра Достмана - Иды. Поклонники Примадонны оценили ее моложавый вид и осыпали звезду комплиментами.

Алла Борисовна предстала на фото в простых черных брюках и блузе с открытыми плечами, а также обновленной прической, пишет «Экспресс газета». Вместе с Пугачевой и ее супругом Максимом Галкиным вечеринку посетил певец Александр Буйнов, который не один десяток лет дружит с певицей.

«Не нарушая традиций, Рождество отмечаем дома с близкими и друзьями», — подписала фото Достман.

Instagram @idadostman

Подписчики Иды не удержались и стали расхваливать внешний вид 71-летней Аллы Борисовны. Они оценили ее стройность и свежий вид и напрочь позабыли о других знаменитых гостях Достман.

«Алла Борисовна, вы огонь»;

«Алла Борисовна! С Каждым годом все моложе и моложе! Браво!»

«С Рождеством Христовым. Пугачева отпад»;

«Дай Бог вам здоровья, Алла Борисовна»;

«Аллочка прям красотка!!! Умница!!!»

«Да, Пугачева все-таки самая красивая женщина», — писали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как юного Максима Галкина на фото сравнили с молодым Валерием Леонтьевым. Архивное фото юного ведущего в компании Юрия Гальцева и Елены Воробей опубликовал их коллега по цеху Сергей Дроботенко. Так он поздравил друзей с Рождеством.