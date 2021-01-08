«Самая красивая»: фанаты без ума от рождественских фото Пугачевой
Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным отметила праздник среди звездных друзей в доме Александра и Иды Достман.
Фото, видео: Instagram @idadostman, @maxgalkinru
Алла Пугачева вновь удивила своих фанатов, появившись на рождественских снимках своей подруги — жены бизнесмена Александра Достмана - Иды. Поклонники Примадонны оценили ее моложавый вид и осыпали звезду комплиментами.
Алла Борисовна предстала на фото в простых черных брюках и блузе с открытыми плечами, а также обновленной прической, пишет «Экспресс газета». Вместе с Пугачевой и ее супругом Максимом Галкиным вечеринку посетил певец Александр Буйнов, который не один десяток лет дружит с певицей.
«Не нарушая традиций, Рождество отмечаем дома с близкими и друзьями», — подписала фото Достман.
Подписчики Иды не удержались и стали расхваливать внешний вид 71-летней Аллы Борисовны. Они оценили ее стройность и свежий вид и напрочь позабыли о других знаменитых гостях Достман.
«Алла Борисовна, вы огонь»;
«Алла Борисовна! С Каждым годом все моложе и моложе! Браво!»
«С Рождеством Христовым. Пугачева отпад»;
«Дай Бог вам здоровья, Алла Борисовна»;
«Аллочка прям красотка!!! Умница!!!»
«Да, Пугачева все-таки самая красивая женщина», — писали комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как юного Максима Галкина на фото сравнили с молодым Валерием Леонтьевым. Архивное фото юного ведущего в компании Юрия Гальцева и Елены Воробей опубликовал их коллега по цеху Сергей Дроботенко. Так он поздравил друзей с Рождеством.
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