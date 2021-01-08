Спас от смерти: пилот рухнувшего Piper отказался брать друга в последний полет

Случайность спасла жизнь другу пилота, экс-сотрудника Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Николая Иванова, погибшего в авиакатастрофе в Ленобласти 8 января. В беседе с 5-tv.ru экстремал Евгений Комзин признался, что сегодня мог тоже распрощаться с жизнью.

«Мы с ним хотели еще вчера лететь. Он мне вчера позвонил утром, говорит: „Погода плохая, облачность“, и мы вчера отменили [полет]. Я не первый раз с ним летал. Это профессионал с большой буквы!» — отмечает мужчина.

Он до сих пор не может поверить, что трагедия произошла именно с Ивановым. Комзин рассказал, что его товарищ летал едва ли не с детства и знал все о небе и самолетах. Полет с Николаем — настоящая сказка, считает экстремал. Он признался, еще его знакомые охарактеризовали пилота, как настоящего профи. Потому и садиться с ним впервые в самолет Евгению было нестрашно.

«Мы познакомились случайно: мне сказали, что есть очень хороший пилот, с ним очень надежно летать. Я попробовал один раз и это было просто вообще! Ты сидишь и понимаешь, что в надежных руках. Он внушал доверие…» — с грустью вспоминает о друге мужчина.

Комзин добавил, что в последний раз встречался с Ивановым пару дней назад. Евгений пригласил другого товарища полетать над областью и посмотреть достопримечательности. Как и всегда, полет прошел отлично.

«То, что сейчас произошло, у меня в голове, конечно, не укладывается. Мне друзья присылают новости, я смотрю на этот Piper, на его номер… Мы на нем летали пару дней назад…» — не перестает повторять шокированный Евгений.

Instagram @piloterrr2

Как передает 78.ru, Николай Иванов проводил воздушные экскурсии не только для друзей. Среди его клиентов были и медийные персоны. В частности, знаменитая певица Екатерина Иванчикова, более известная по псевдониму Iowa. Услугами профессионала пользовался и блогер, спортсмен и музыкант Виктор Сторогонов. Судя по отметкам в Instagram, селебрити поднимались на борт Иванова в последний раз осенью 2020 года.

Instagram @katya_iowa

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крушение легкомоторного самолета Piper произошло вследствие столкновения с бортом Cessna 8 января. В результате ЧП погибли трое человек. К этой минуте известны личности двоих жертв: 39-летнего Николая Иванова и его пассажира — 29-летней Арины Б. Личность третьего человека уточняется.