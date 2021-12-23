ТОП-5 пар знаков зодиака, которых ждет жизнь в богатстве

Богатство в браке и отношениях — это результат слаженной работы, взаимопонимания и умения дополнять друг друга. Астролог Анна Зорина назвала в Instagram пять пар знаков зодиака, которые не только строят любовь, но и успешно зарабатывают большие деньги.

Телец и Рыбы

У этой пары самый творческий потенциал из всех. Тельцы успешно проводят переговоры и планируют дела. Они предусмотрительные и хитрые. Чего не скажешь о Рыбах. Рыб всегда надо направлять и контролировать. Если в денежных вопросах представители земного знака будут лидерами, такой союз сможет превзойти любой другой в финансах. Рожденным под знаком Воды просто нужно стать покорнее и начать прислушиваться к советам своей половинки.

Лев и Дева

Девы — осторожны и экономны, у них всегда все под контролем. Львы их вдохновляют и заставляют покидать зону комфорта. В этой паре именно представители огненного знака ведут переговоры и отвечают за амбиции. Еще Львы очень находчивы. Когда у Девы закончатся идеи, партнер подкинет еще парочку. Если половинки помогут друг-другу избавиться от недостатков, то их шансы на богатство стремительно возрастут.

Козерог и Скорпион

Этот союз — лучшее сочетание мудрости и интуиции, скромности и завышенных амбиций. Козероги отвечают за предприимчивость, а Скорпионы — за творчество. Они работают не вместе, а параллельно. И всегда поддерживают половинку в трудных ситуациях. В их отношениях царит спокойствие, что идеально подходит для финансового успеха и самовыражения.

Близнецы и Рак

Раки черпают вдохновение из влюбленности Близнецов. Последние становятся них неким катализатором. У Близнецов есть все, чтобы стать счастливыми и самодостаточными. Но часто их энергия просто тратится впустую. Раки могут это исправить. Основную работу делают представители водной стихии, а воздушный знак просто не мешает.

Водолей и Стрелец

Стрельцы и Водолеи и в одиночку могут добиться всего, чего хотят. Но вместе они еще сильнее. Финансовый успех сопутствует этому союзу буквально на каждом шагу. Стрельцы и Водолеи компенсируют недостатки друг друга и усиливают собственные достоинства. Водолеи обычно отвечают за производство и техническую часть, а Стрельцы предпочитают вести переговоры.

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