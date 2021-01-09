Мужчина погиб и трое человек пострадали при катании на «ватрушках» в Петербурге

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Нюра Незванова
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Трагедия произошла на Театральной улице.

Мужчина погиб и трое человек пострадали при катании на «ватрушках» в Петербурге

Фото: Depositphotos / Vera_Petrunina

Один человек погиб и еще трое получили травмы в результате катания на «ватрушках». Как стало известно 5-tv.ru, все произошло на Театральной улице. Погиб 27-летний мужчина, его друзья госпитализированы.

По предварительным данным, молодые люди были трезвые.

Обстоятельства ЧП выясняются.

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