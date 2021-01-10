В РФ ужесточают контроль за наличными и безналичными расчетами

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Виктория Андреева
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Эксперты отмечают, что благодаря новым поправкам удастся снизить, в частности, и рост преступлений.

В РФ ужесточают контроль за наличными и безналичными расчетами

Фото: Depositphotos / Ibraman3012

С 10 января 2021 года на всей территории РФ ужесточается контроль за операциями, связанными с наличными и безналичными расчетами. В законную силу вступают поправки к Федеральному закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передает «Экономика сегодня».

Согласно тексту документа, проверять будут все транзакции и операции на сумму от 600 тысяч рублей. Наряду с этим вводится контроль и за почтовыми переводами, и за обналичиванием денег, поступивших на баланс мобильного телефона, если речь идет о 100 тысячах рублей и более.

В ближайшем будущем — с 2022 года — надзорные органы будут контролировать и сделки по недвижимости, если сумма в договоре превышает три миллиона рулей. Отмечается, что благодаря новым поправкам удастся снизить число коррупционеров в стране, а также вывести на чистую воду тех, кто уклоняется от уплаты налогов.

Известно, что все данные о вышеуказанных сделках, переводах и прочем будут передаваться в Росфинмониторинг. Если эксперты заподозрят, что средства используются в корыстных целях, счета могут заблокировать, а все данные о «заключенных пари» передадут в полицию.

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