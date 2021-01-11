«Две красотки-молодки»: Светлана Лобода показала, как выглядит ее 63-летняя мама

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фото, которое буквально взорвало социальную сеть. Артистка выложила снимок, на котором запечатлена со своей мамой Натальей на отдыхе в Арабских Эмиратах.

Женщины позируют в купальниках, расположившись на зеленой траве. На певице при этом леопардовое бикини, а на ее маме однотонный купальник темно-коричневого цвета.

«На отдыхе с мамулей. Люблю, когда вся семья в сборе», — подписала фото звезда.

Instagram @lobodaofficial

Фолловеры восхищенно отметили эффектные ноги и стройную фигуру мамы певицы. Более того, многие подчеркнули, что родительница Светланы выглядит настолько молодо, что ей едва можно дать ее реальный возраст — 63 года. Певицу и ее маму можно принять за сестер или подруг-ровесниц.

«Вот это ноги!»;

«Две красотки-молодки»;

«Это мама?! У меня шок»;

«Словно ровесницы или сестры»,

Похвалили подписчики и подтянутую фигуру самой певицы, которая воспитывает двух дочерей — Еву и Тильду. Младшую она родила в 2018 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в конце 2020 года Светлану Лободу обвинили в плагиате несостоявшегося номера для «Золотого граммофона».