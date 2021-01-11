«Бюст роскошный»: повзрослевшая дочь Волочковой блеснула пышными формами

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Рита Цветкова
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Ариадна Волочкова решила поговорить с подписчиками в Instagram о литературе, но выбранное для фото к посту платье сменило тему обсуждений.

Фото, видео: Instagram @ariadna_volochkova , Instagram @volochkova_art

Пятнадцатилетняя дочь балерины Анастасии Волочковой — Ариадна — опубликовала в Instagram новое фото в элегантном платье, демонстрирующем ее пышные формы. Девушка захотела узнать, какие книги читают ее фолловеры, но подписчики не смогли поддержать разговор о любимом кино или литературе после увиденного кадра.

«Напишите в комменты свой любимый фильм и книгу! Буду рада узнать ваши предпочтения и прокомментировать. Мои любимчики: „Корсиканская авантюра“ Питер Мейл и „Лакомство“ Мюриель Барбери. „Дьявол носит Прада“ (Дэвид Френкель) и „Отряд Самоубийц“ (Дэвид Эйер)», — написала под снимком Ариадна.

Instagram @volochkova_art

В ответ Волочкова-младшая получила комментарии полные искреннего восторга подписчиков. Некоторые все же рассказали о своих предпочтениях, однако другие не смогли обойти тему ее впечатляющего декольте.

«Книги книгами… Но какой у тебя изгиб бедра!!!»

«„Удивительно красивые глаза, свежие формы, казалось, само беспутство свило себе гнездо между ее грудей " — де Сад»;

«Какой фильм!!! У Ариадны бюст роскошный!!! Отлично… Или ракурс такой?» — пишут восхищенные комментаторы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова впервые публично заговорила о предательстве дочери. Два года назад Ариадна переехала жить к отцу — бизнесмену Игорю Вдовину, и это до сих пор ранит ее маму.

Как призналась балерина в эфире YouTube-шоу «Алена, Блин», Вдовин просто подкупил дочь. Но Ариадна объяснила свое решение иначе. Деньги, по ее словам, не при чем.

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