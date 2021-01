У «Секса в большом городе» выйдет продолжение

Сериал «Секс в большом городе» официально получил продолжение. Об этом стало известно от исполнительницы главной роли — актрисы Сары Джессики Паркер. Она разместила на своей странице в Instagram тизер будущего сериала.

Сиквел «Секса в большом городе» будет назваться And Just Like That. В ролике, опубликованном Паркер, можно увидеть узнаваемую панораму Нью-Йорка. Затем в кадре появляется знаменитый монитор ноутбука Кэрри Брэдшоу, на котором она набирает название нового шоу.

«Ничего не могла поделать, мне было интересно, где они теперь?» — многозначительно подписала пост Сара Джессика Паркер.

Посмотреть эту публикацию вInstagramm Публикация отSJPP (sarahjessicaparkerr)

Подписчики актрисы пришли в полный восторг.

«Погодите, что?»

«Не понимаю, объясните!»

«Да!»

«Так рада, но как же я скучаю по Ким/Саманте», — написали они в комментариях.

В оригинальном сериале о жизни четырех одиноких женщин на Манхэттене было снято шесть сезонов. За ними последовали два полнометражных фильма и приквел «Дневники Кэрри» о юности Брэдшоу. Фанаты неоднократно требовали вернуть сериал, но все упиралось в споры между исполнительницами главных ролей.

В сиквеле появится лишь три из четырех знаменитых героинь — Кэрри, Шарлотта и Миранда. Саманты в исполнении Ким Кэтролл не будет в шоу. Она много раз говорила, что терпеть не может Сару Джессику Паркер. После второго фильма она же заявила, что с франшизой пора завязывать, хотя у других актрис были планы и на третий фильм.

Съемки And Just Like That начнутся весной 2021 года. Пока неизвестно, когда он выйдет в эфир.

