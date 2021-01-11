«Сердце и душа останутся там»: Арман Давлетяров покинул пост главы «Муз-ТВ»

Арман Давлетяров ушел с поста гендиректора телеканала «Муз-ТВ». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Сейчас смело можно сказать, что это лучший музыкальный телеканал страны, и настало время, когда я со спокойной душой могу отойти в сторону. Я фактически стоял у истоков „Муз-ТВ“, начал работу на канале, когда он только делал свои первые шаги, — написал Давлетьяров. — Мы вместе были 20 лет из его 25-ти, и я счастлив, что вместе с нами выросло не одно поколение артистов и зрителей».

Медиаменеджер поблагодарил всю команду телеканала за профессионализм и преданность делу, а также акционера «Муз-ТВ» за доверие. Давлетяров уточнил, что после своего 50-летия решил заняться чем-то новым и «бросить себе вызов».

«Я ухожу с работы на МУЗ-ТВ, но мои сердце и душа навсегда останутся там», — закончил он.

Instagram @arman_dav

Подписчики Давлетярова поблагодарили теперь уже бывшего главу музканала за многолетнюю работу.

«Спасибо вам за все!»

«Удачи на новом этапе»;

«Муз-ТВ без вас — это уже не Муз-ТВ…» — написали фолловеры.

Уже известно, кто заменит Давлетярова на посту. Новым генеральным директором канала станет медиаменеджер Захар Бабин. Как сообщает ТАСС, последние полтора десятилетия он работал в музыкальной телеиндустрии, был гендиректором на A-One и возглавлял телеканал ТНТ Music.

Арман Давлетяров возглавлял канала «Муз-ТВ» с 2013 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Арман Давлетяров рассказывал о перепалках звезд.