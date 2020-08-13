«Не от хорошей жизни»: глава Муз-ТВ Арман Давлетяров о перепалках звезд

Гендиректор телеканала Муз-ТВ Арман Далетяров празднует 50-летие. По случаю юбилея один из самых известных российских медиаменеджеров ответил на актуальные вопросы из мира шоу-бизнеса, в частности, на тему финансов. С приходом пандемии многие звезды, такие как Сергей «Тарзан» Глушко и Иосиф Пригожин, пожаловались на нехватку денег, а Юрий Лоза, к примеру, недавно упрекнул Лолиту в чересчур завышенных гонорарах.

По мнению Далетярова, отсутствие заработков у артистов в период кризиса сказалось на их эмоциональном фоне: звезды остались без тепла и любви, которые привыкли получать от зрителей на концертах. Кроме того, по его мнению, на конфликты с коллегами знаменитостей толкают личные проблемы.

«Все эти поливания грязью друг друга в мире шоу-бизнеса мне не интересны. Я считаю, что это происходит не от хорошей жизни и востребованности. Когда у человека все сложилось в семье и карьере, ему нет дела до других. У него нет времени кого-то обсуждать и осуждать. Поэтому я сторонник того, что лучше разобраться в своей жизни, и выстраивать ее так как тебе нужно, чем кого-то поучать», — цитирует главу телеканала Teleprogramma.pro.

Сам медиаменеджер несколько месяцев назад тоже оказался участником громкого скандала. Покинувшая Муз-ТВ Лера Кудрявцева обиделась на него, когда узнала о своем отстранении от ведения ежегодной музыкальной премии канала. Звезду возмутило, что ей стало известно об этом не лично от Далетярова, а из новостей в интернете. Отношение к себе со стороны начальника теледива назвала свинским, а его самого — псевдо-другом.

На вопрос, общался ли с тех пор Далетяров с Кудрявцевой, он ответил отрицательно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова рассказала, сколько должен зарабатывать «настоящий мужчина».