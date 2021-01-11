Три прокола: в России хотят вернуться к советской системе лишения прав водителей

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Светлана Шевченко
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Дополнить нормами ужесточения санкций для автолюбителей проект нового КоАП предложили в Минюсте.

Три прокола: в России хотят вернуться к советской системе лишения прав водителей

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

«Новое — это хорошо забытое старое» — гласит известная поговорка. Проект нового Кодекса об административных нарушениях (КоАП) в Минюсте предложили дополнить нормами, которые обязаны ужесточить санкции для нарушивших правила водителей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В частности, предлагается лишать прав автомобилистов на срок до полутора лет за три грубых нарушения правил дорожного движения (ПДД) в течение года. В число грубых нарушений вошли: проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости на 60 километров в час. Однако, если нарушение зафиксировала дорожная камера, то в список проколов это не запишут.

К слову, такая практика была активно распространена в Советском Союзе. Существовал талон нарушений и, если там появлялось три прокола (их вживую дырявили ручным степлером), то водитель лишался права управления транспортным средством на три года.

Но это не все ужесточения, предложенные Минюстом. Так, согласно документу, можно будет лишиться прав на три года за пьяное вождение с ребенком в салоне. Пока за это наказание штраф в 30 тысяч рублей и лишение на срок до двух лет.

Ограничения коснутся и водителей без полиса ОСАГО, которых будут штрафовать на 800 рублей в день, если камеры зафиксируют передвижение автомобиля без страховки. К слову, в министерству напоминают, что полис можно оформить за 24 часа.

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