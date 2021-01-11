Стали известны подробности состояния инфицированной коронавирусом Ахеджаковой

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Анастасия Шадская
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Актриса была госпитализирована 7 января с положительным тестом на COVID-19.

Стали известны подробности состояния инфицированной коронавирусом Ахеджаковой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев

Представитель актрисы Ефис Спектор рассказал о самочувствии госпитализированной с коронавирусом народной артистки РФ Лии Ахеджаковой.

«Она чувствует себя хорошо», — приводит ТАСС слова помощника актрисы.

Других подробностей о состоянии Лии Ахеджаковой Спектор не назвал.

9 января представитель народной артистки России сообщил, что у Лии Меджидовны — коронавирус. Спектор поведал, что актриса получила положительный тест на COVID-19, хотя симптомов болезни не было. При этом помощник звезды уточнил, что в больнице актрису сразу положили в реанимацию, а не в обычную палату.

Лия Ахеджакова родилась в 1938 году на Украине. Она с 1977 года служит в театре «Современник», а также активно снимается в кино. На ее счету роли в «Служебном романе», «Гараже», «Небесах обетованных» — знаковых фильмах режиссера Эльдара Рязанова. Также она много сотрудничала с другими режиссерами.

Ахеджакова — не единственная советская звезда, попавшая в больницу с коронавирусом за последнее время. 25 декабря в Петербурге госпитализировали Алису Фрейндлих, а в начале января — ее коллегу по БДТ Олега Басилашвили.

Ранее 5-tv.ru сообщал новые данные о состоянии Алисы Фрейндлих, госпитализированной с коронавирусом.

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