Ученый, мистик, спецслужбист. Кем был умерший психиатр-криминалист Виноградов?

Первый день 2021 года, на который многие возлагали надежды как на символ перемен к лучшему, омрачило известие о смерти легендарного психиатра-криминалиста Михаила Виноградова. Он прожил 82 года, и всю жизнь о нем ходили самые разнообразные слухи. Как один человек может быть одновременно ученым и шоуменом, пособником спецслужб и консультантом для простых граждан, разбирался 5-tv.ru.

Достоверно известно о таинственном властителе человеческих душ немногое. Михаил Викторович Виноградов родился в 1938 году в Москве. С детства он живо интересовался журналистикой, в старших классах школы начал писать для «Московского комсомольца». Уже тогда он проявил талант — на его счету такие выдающиеся работы как интервью с Раулем Кастро и репортаж о первом полете человека в космос. Тогда же молодой человек проявил интерес к работе оперативников, по некоторым данным, даже оказывал им содействие.

После школы Виноградов хотел податься в хирургию и поступил в Первый московский медицинский институт. Однако судьба привела его на кафедру психологии, где он окончил вуз, затем аспирантуру и ординатуру. Уже во время учебы молодой специалист заинтересовался такими явлениями как гипноз, сверхчувствительность людей и экстрасенсорика. После окончания института Виноградов работал в области судебной психиатрии, а также военной. Он получил докторскую степень, защитив свою работу на тему деформации психики сотрудников правоохранительных органов.

Позже Михаил Викторович внес неоценимый вклад в развитие отечественной криминалистики. Он одним из первых стал использовать американские методики, а также смог добиться появления в России первого полиграфа.

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Несмотря на достижения в области научного знания, в профессиональном сообществе к Виноградову сложилось смешанное отношение. Уже с 90-х годов в своей работе он уделал немало внимания экстрасенсорике, а также не отрицал в отличие от многих коллег пользу дара ясновидения и других паранормальных способностей для оперативной деятельности. Он бывал в горячих точках, работал с исследованием последствий катастроф, в том числе в Чернобыле.

В 2000-х годах криминалист занялся изучением психологического описания преступников. Кроме того, он исследовал поведение маньяков в соотношении с особенностями их действий. Его приглашали для консультаций в МВД, ФСБ, Общественную палату при президенте РФ. Виноградову доверяли отбор сотрудников спецслужб по его личной методике, которая позволяла предугадать перспективу изменения психики кандидата.

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В 2009 году Виноградов создал некоммерческое объединение «Лига экстрасенсов России». В то же время он стал экспертом телевизионного шоу «Битва экстрасенсов». Криминалист неоднократно подвергался критике из-за работы с людьми, которые, по их собственным утверждениям, обладали сверхъестественными способностями. Сам Михаил Викторович говорил, что сотрудничает только с теми, кто способен подтвердить делом свои слова о силе.

В последние годы Виноградов стал реже появляться на экране, но продолжал вести профессиональную деятельность в собственном Центре помощи пострадавшим. Он охотно давал комментарии СМИ по самым загадочным и запутанным делам о громких убийствах. После знаменитого психиатра осталось множество книг и научных публикаций, однако некоторые материалы недоступны простым читателям, так как хранятся под грифом «секретно».

По иронии судьбы, несмотря на то, что Виноградов много сотрудничал с экстрасенсами, высшие силы не спасли его от банального ограбления. В январе 2019 года из квартиры психиатра мошенники вынесли чуть ли не миллион рублей и драгоценности его жены. Случилось все в отсутствие главы семейства — злоумышленникам удалось провести его родственников и совершить кражу среди бела дня.

Умер Михаил Викторович в одной из столичных больниц. Его не стало 1 января 2021 года в 11 утра. Дата и место похорон пока не известны, однако 5-tv.ru сообщал о причине смерти великого и загадочного психиатра-криминалиста.