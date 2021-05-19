Астролог назвала три главных урока, которые преподаст человечеству 2021 год

Астролог Алена Никольская назвала три урока, которые преподаст человеку 2021 год. По мнению эксперта, если правильно подготовиться и четко распланировать будущее, то учиться на собственных ошибках не придется. Умение держать все под контролем поможет пережить шквал грядущих неожиданных событий без больших потерь и стресса. Но сюрпризов в 2021-м не избежать.

Планирование

«Первый урок, который вы будете учить в этом году — это умение планировать. Вы должны планировать в долгую перспективу, с большим коридором планирования. В начале года думайте о том, что у вас будет в середине, в конце и что будет через два-три года. Прямо сейчас составьте план, пропишите все, что вы хотите сделать в этом году, а также каким образом вы пытаетесь, стараетесь или будете своих целей добиваться», — настаивает астролог.

По мнению Никольской, каждый в наступившем году должен быть готовым проявить гибкость. 2021-й — время неожиданностей, и даже самый верный алгоритм может время от времени претерпевать атаки непреодолимых обстоятельств.

«События сейчас на нас посыплются, как из рога изобилия. Вам будет казаться, что все должно выстраиваться определенным образом, и вдруг в одну секунду все будет переворачиваться. Ваш капитальный большой план будет меняться просто на ходу. Но план должен быть. План дает нашей голове стабильность, и возможность понимать дальнейшие шаги. Это крайне важно», — добавила эксперт.

Доверие и позиция наблюдателя

Бурный 2021 год накроет волной непредсказуемости многие судьбы. Поэтому необходимо будет порой проявить смирение, занять так называемую позицию наблюдателя. Не все подвластно человеку, и это не его недостаток. Потери, которые ждут вас, должны случиться, как бы ни хотелось сохранить нажитое в материальном и духовном плане. Это нужно просто принять.

«Вы просто обязаны довериться окружающему миру и Вселенной. В этом году очень многие вещи у вас из жизни уйдут. Если вы будете за них цепляться изо всех сил, жизнь и судьба вас накажут. Отпустите ситуацию, посмотрите со стороны, подумайте, какие плюсы сейчас эта ситуация вам несет, что и каким образом вы можете использовать себе во благо», — советует Никольская.

Интуиция и сигналы тела

Как говорит астролог, в нынешнюю эру Водолея многие могут выявить в себе некоторые экстрасенсорные способности. Связь со Вселенной будет сильна в 2021 году, и потому важно быть открытым к подсказкам подсознания. Слушайте внутренний голос и не спорьте с ним.

«И обратите внимание на свое тело. Голова может придумывать все что угодно, но тело никогда не врет. Оказавшись в трудной ситуации, спросите себя: „Что я сейчас чувствую? Какая часть моего тела и что мне говорит?“. Если вы будете обращать на это внимание, вы всегда будете принимать правильные решения», — уверена Никольская.