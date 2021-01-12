В ВОЗ исключили появление коллективного иммунитета к COVID-19 в 2021 году

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Василий Заика
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По словам главного научного сотрудника Сумии Сваминатан, человечеству необходимо продолжать соблюдать все меры предосторожности на фоне распространения коронавируса.

В ВОЗ исключили появление коллективного иммунитета к COVID-19 в 2021 году

Фото: РИА Новости / Густаво Вальенте

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан в ходе брифинга исключила появление в мире коллективного иммунитета к коронавирусу в 2021 году. По ее словам, даже вакцинация не окажет должного влияния на появлении всеобщей защитной реакции организма.

«Даже когда вакцины начнут защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного иммунитета в 2021 году», — сказала Сумия Сваминатан.

Ученый-клиницист добавила, что популяционный иммунитет в ряде отдельных стран не будет способствовать защите от COVID-19 населения планеты. Несмотря на это, Сумия Сваминатан отметила невероятный прогресс в разработке вакцин против нового внеклеточного агента.

«Еще год назад никто не мог представить, что у нас будет не одна, а сразу несколько вакцин от коронавируса», — сказала главный научный сотрудник ВОЗ.

Сумия Сваминатан призвала всех жителей Земли продолжать соблюдать все необходимые меры предосторожности на фоне распространения COVID-19 до конца текущего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые впервые выявили «российский» вариант коронавируса.

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