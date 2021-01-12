«Неземной красоты женщина!» — Симоньян показала свое отношение к экс-супруге мужа

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Егор Измалкин
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Журналистка с уважением относится к бывшей жене Тиграна Кеосаяна — Алене Хмельницкой, с которой он развелся после 20 лет брака.

Фото, видео: Instagram @_m_simonyan_

Главный редактор RT Маргарита Симоньян продемонстрировала публике, как можно поддерживать хорошие отношения даже с бывшей женой своего супруга. На своей странице в Instagram она поздравила актрису Алену Хмельницкую, экс-супругу Тиграна Кеосаяна, с днем рождения.

«Невероятная, добрейшая, неземной красоты женщина, с днем рождения тебя! Нежно обнимаю», — написала она, не забыв про комплименты.

«Спасибо, Ритуля! Гульнем ближе к лету, дай Бог», — откликнулась Хмельницкая под публикацией.

Кроме того, журналистка поделилась парой фотографий, где женщины вместе проводят время. Судя по снимкам, они действительно дружат.

Instagram @_m_simonyan_

Подписчики Симоньян присоединились к поздравлениям. Многие выразили уважение подобным отношениям.

«Высокие отношения!»;

«Молодцы девчонки, показывайте всем пример, как надо философски жить»;

«С днем рождения, Алена! Молодцы вы, с Маргаритой, мудрые!» — написали в комментариях.

Тигран Кеосаян прожил в браке с Хмельницкой более 20 лет. Они подарили миру двух дочерей: Александру и Ксению. С Симоньян у телеведущего тоже есть дети: Марьяна, Баграт и Маро.

Ранее 5-tv.ru писал, что похудевшая на 20 килограммов Симоньян раскрыла секрет диеты.

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