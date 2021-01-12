Медиум рассказала, когда и почему случится пик смертности в 2021 году

В 2021 году человечество столкнется с новым вирусом, который будет гораздо опаснее, чем COVID-19. По словам медиума Мариам Циминтия, он будет провоцировать развитие у человека раковых опухолей, «бить в цель» и станет еще более смертоносным, чем коронавирус.

«Я могу сказать, что следующая волна — это волна раковых заболеваний, расцвет рака. Все это будет сделано для того, чтобы в конечном итоге была открыта вакцина против раковой опухоли и как таковых раковых заболеваний. Но это будет уже не в 2021 году», — говорит экстрасенс.

Циминтия считает, что наступивший год может унести жизни очень многих людей. И если пандемия коронавируса в ушедшем году поставила под удар пенсионеров, то в наступившем в группе риска окажутся дети и молодежь. Также высокая смертность будет связана с агрессивными настроениями, которые набирают силу в некоторых странах мира.

«Молодые люди, дети будут уходить от рака, каких-то несчастных случаев, которые будут происходить буквально каждую неделю. Не только в Европе, но и в Америке и по всему земному шару, поскольку на данном этапе Земля будет активно избавляться от лишнего количества людей», — заявила медиум.

Страдания 2021 год принесет и тем, кто имеет хронические заболевания. Их ожидает усиление симптомов, тяжелые состояния при недостаточном внимании к проблемам со здоровьем. Тех, кто не позаботится о себе заранее, могут настигнуть фатальные последствия.

«Люди мутируют, и даже строение ДНК меняется. Излучение и вибрации Земли тоже поменялись. Мы перешли в новую эру и за счет этого будут происходить очень сильные обострения психических заболеваний, таких как шизофрения, неврозы, вегетативные неврозы, спазмы сосудов головного мозга», — говорит Мариам.

Циминтия также добавила, что в первое полугодие 2021-го люди, страдающие мигренями, почувствуют ухудшение состояния. Но мучения их не продлятся вечно, начиная с августа эта волна пойдет на спад и многие пойдут на поправку.

«Сентябрь будет завершением пиковой активности смертности и болезней, и постепенно все будет идти на спад. Те, кто страдает от головных болей, сосудистых заболеваний, вегетососудистых заболеваний, постарайтесь в это полугодие много не нервничать и вести здоровый образ жизни», — советует медиум.

Мариам также добавила, что в этом году каждому человеку стоит пересмотреть образ жизни и устремиться к правильному питанию и отказу от вредных привычек — курения и употребления спиртного. Также нужно воздержаться от излишеств за столом, есть поменьше животного белка и развивать свой внутренний мир.

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