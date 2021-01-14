Папа «Ералаша»: Чем запомнился Борис Грачевский?

Кинорежиссер и сценарист, художественный руководитель «Ералаша» умер 14 января 2021 года. 5-tv.ru вспоминает творческий и жизненный путь человека, который подарил так много смеха СССР и России.

От разнорабочего до директора «Ералаша»

В графе «место рождения» у Грачевского написано «дом отдыха». Фактически, он родился в Москве, но родители сразу же переехали по работе, поэтому и получился такой небольшой конфуз. В доме отдыха отец Грачевского был культработником, а мама — библиотекарем. Поэтому с самого детства юный Борис был связан с искусством. На сцену вышел по просьбе отца — участвовал в постановке. Это был первый успех для будущего кинорежиссера.

Фото: РИА Новости

Но с кино он связал свою жизнь не сразу. Борис Грачевский получил техническое образование в Калининграде. И, как часто бывает с творческими людьми, тяга к искусству была сильнее. У Грачевского была мечта.

«Готов был стать на киностудии кем угодно: грузил реквизит, декорации, перетаскивал мебель, носил сульфит в лабораторию», — рассказывал Борис Грачевский.

Счастливый билет в большое кино молодому Борису Юрьевичу дал знаменитый режиссер-сказочник Александр Роу. Он тогда снимал фильм «Варвара-краса, длинная коса», а Грачевский работал администратором картины. Юноша принимал любые предложения, делал, все, что требовал режиссер — снялся он и в эпизоде. Когда в фильме из таза появляется рука и напоминает царю про «должок» — это рука Грачевского.

В 1974-м появился «Ералаш». Туда Грачевского позвал драматург Александр Хмелик.

«Мы с Александром Хмеликом, моим учителем и по творчеству, и по жизни, начали с „нуля“. Поначалу в затею никто не верил, косо поглядывали: ерундой занимаемся», — рассказывал Грачевский.

Название «Ералаш», которое предложили авторы, всем понравилось. А вот руководитель Госкино СССР Филипп Ермаш был против — у него фамилия «Ермаш», а тут какой-то «Ералаш», звучит, как шутка. Но в итоге название все же утвердили. Так появился киножурнал, музыку из заставки которого пропоет любой российский ребенок.

«Ералаш» стал стартовой площадкой для многих российских знаменитостей. Детьми в киножурнале снимались певица Глюкоза, Анна Цуканова («Мажор»), Владимир Сычев («Духless»), Анастасия Сиваева («Папины дочки»). Появлялись в эпизодах и мастодонты отечественного шоу-биза — Геннадий Хазанов, Лариса Гузеева, Максим Галкин, Сергей Безруков и многие другие.

Личная жизнь Бориса Грачевского

Кинорежиссер был женат три раза. С первой супругой — Галиной Грачевской — он прожил почти 35 лет. В браке родились двое детей — Максим и Ксения. Старший сын Греческого — бизнесмен. Дочь некоторое время работала с отцом над созданием «Ералаша». В 2005-м Галина и Борис развелись. О первой супруге кинорежиссер отзывался с уважением.

«Я уходил не к кому-то, а просто просто, не изменял ей», — говорил Грачевский.

Спустя пять лет, в 2010-м, Борис Юрьевич женился во второй раз. Новая супруга была моложе Грачевского на 38 лет. В 2012-м у супругов родилась дочь Василиса. Но ребенок не сохранил семью режиссера — он расстался со второй супругой всего через три года после регистрации брака. Некоторые знакомые Грачевского были уверены, Анна Панасенко получила от экс-мужа все, о чем мечтала — громкую фамилию, деньги и известность.

Борис Грачевский со второй женой, Анной Панасенко. Фото: Артем Коротаев/ ТАСС

Всего через год после второго развода Грачевский вышел в свет с новой избранницей. Ею стала Екатерина Белоцерковская, которая младше Бориса Юрьевича на 36 лет.

«Она человек яркий, талантливый, красивый. Умная, добрая и очень меня любит, что еще надо?» — признавался Борис Грачевский.

Вскоре влюбленные официально зарегистрировали брак. А в 2020-м у пары родился сын Филипп.

«А он потрясающий, он грандиозный, улыбается с утра до вечера», — рассказывал о сыне Борис Грачевский.

Гордый 71-летний отец публиковал кадры с новорожденным на своей странице в Instagram, рассказывал, что видит своего наследника «в искусстве».