Кому достался «Ералаш»? Наследство Грачевского поделили в суде

И что получила вдова кинорежиссера?

Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский скончался в 2021 году от осложнений коронавирусной пневмонии, но раздел наследства звезды еще продолжается. Он был совладельцем компаний «Ералаш» и «Продюсерский Центр Ералаш», а также владел трехкомнатной квартирой и домом в Подмосковье, сообщает KP.RU.

Его другу и партнеру Аркадию Григоряну принадлежало 51% и 50% этих организаций соответственно. Наследниками Грачевского являются вдова Екатерина Белоцерковская и ее трехлетний сын Филипп Грачевский, 11-летняя дочь Василиса от второго брака, а также 51-летний Максим и 44-летняя Ксения от первого брака.

Так, Максим вовсе не стал претендовать на имущество. Поэтому наследство поделилось на четыре части.

Каждый получил по четверти от всего имущества. Разделили все, кроме квартиры: Грачевский в свое время заключил со второй женой Анной брачный договор и не внес в государственный реестр недвижимости сведения об этом.

Квартира же была куплена в период их брака. Сценарист в 2011 году, отмечается в материале, заключил с «Ералашем» договор займа в размере десяти миллионов рублей, но в полном объеме долг выплатить так и не успел.

Суд постановил, что наследники должны выплатить компании 15 миллионов рублей. Деньги взыскали с Белоцерковской и Ксении.

Старшая дочь Бориса покрыла долг за себя и за Екатерину. Взамен она потребовала, чтобы вдова отказалась от доли в бизнесе, также заявив, что не станет претендовать на дом и квартиру, если ей достанется большая его часть.

«Мне сделал предложение старший сын. Он сказал, чтобы мы делили с Аней имущество, а „Ералаш“ отдали Ксении. Как я детскую долю в „Ералаше“ отдам Ксении? Мне органы опеки не подпишут это», — заявила Белоцерковская.

Старшей дочери Грачевского уже принадлежит 12,49% от общей доли. Сейчас вдова Грачевского готова отдать только свою долю, но не согласна отписывать часть, которая принадлежит ее сыну Филиппу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вдова Бориса Грачевского не может смириться с утратой мужа.