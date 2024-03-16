Кому достался «Ералаш»? Наследство Грачевского поделили в суде
Родственники поделили наследство Грачевского в суде
Фото: Смитюк Юрий / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
И что получила вдова кинорежиссера?
Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский скончался в 2021 году от осложнений коронавирусной пневмонии, но раздел наследства звезды еще продолжается. Он был совладельцем компаний «Ералаш» и «Продюсерский Центр Ералаш», а также владел трехкомнатной квартирой и домом в Подмосковье, сообщает KP.RU.
Его другу и партнеру Аркадию Григоряну принадлежало 51% и 50% этих организаций соответственно. Наследниками Грачевского являются вдова Екатерина Белоцерковская и ее трехлетний сын Филипп Грачевский, 11-летняя дочь Василиса от второго брака, а также 51-летний Максим и 44-летняя Ксения от первого брака.
Так, Максим вовсе не стал претендовать на имущество. Поэтому наследство поделилось на четыре части.
Каждый получил по четверти от всего имущества. Разделили все, кроме квартиры: Грачевский в свое время заключил со второй женой Анной брачный договор и не внес в государственный реестр недвижимости сведения об этом.
Квартира же была куплена в период их брака. Сценарист в 2011 году, отмечается в материале, заключил с «Ералашем» договор займа в размере десяти миллионов рублей, но в полном объеме долг выплатить так и не успел.
Суд постановил, что наследники должны выплатить компании 15 миллионов рублей. Деньги взыскали с Белоцерковской и Ксении.
Старшая дочь Бориса покрыла долг за себя и за Екатерину. Взамен она потребовала, чтобы вдова отказалась от доли в бизнесе, также заявив, что не станет претендовать на дом и квартиру, если ей достанется большая его часть.
«Мне сделал предложение старший сын. Он сказал, чтобы мы делили с Аней имущество, а „Ералаш“ отдали Ксении. Как я детскую долю в „Ералаше“ отдам Ксении? Мне органы опеки не подпишут это», — заявила Белоцерковская.
Старшей дочери Грачевского уже принадлежит 12,49% от общей доли. Сейчас вдова Грачевского готова отдать только свою долю, но не согласна отписывать часть, которая принадлежит ее сыну Филиппу.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что вдова Бориса Грачевского не может смириться с утратой мужа.
- 8 февр
- Суд взыскал 1,8 млн рублей с родственников Грачевского в пользу «Ералаша»
- 5 дек
- «Зачатый после смерти»: за наследство Грачевского может побороться новый претендент?
- 5 дек
- Биоматериал хранится в полыхающем Израиле: сможет ли вдова Грачевского родить от него ребенка?
- 16 окт
- «Теперь девочку»: вдова Бориса Грачевского хочет родить от него ребенка
- 27 сент
- Лучших забирают первыми: кто из российских звезд умер от COVID-19
- 20 июл
- Суд отменил взыскание долга по иску «Ералаша» с наследников Грачевского
- 19 июн
- Застряли миллионы: почему вдове Бориса Грачевского не на что жить
- 23 мар
- «Дело в ней»: почему вдова Грачевского слышит покойного мужа
- 22 мар
- Вдова Грачевского заявила, что после смерти мужа похудела на десять килограммов
- 22 мар
- «Боря там ходит»: вдова Грачевского заявила о потусторонних силах в доме
Читайте также
87%
0.23 99.97
-0.29
Нашли ошибку?