Сын Бориса Грачевского Филипп дебютировал в кино
Сын Бориса Грачевского Филипп дебютировал в кино
Фото, видео: 5-tv.ru
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Состоялась премьера фильма «Новогоднее чудо».
В Москве состоялась премьера фильма «Новогоднее чудо», который стал дебютом в кино для сына Бориса Грачевского Филиппа. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
Четырехлетний сын покойного Грачевского и его последней супруги Екатерины Белоцерковской появился на сцене на премьере картины. В прокат фильм выйдет 19 декабря. Картина стала дебютной и для режиссера Оксаны Сташенко.
Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года. Причиной ухода из жизни стали последствия коронавируса. Режиссеру, сценаристу и художественному руководителю детского киножурнала «Ералаш» не стало в возрасте 71 года.
После смерти Грачевского начался долгий процесс деления его имущества между наследниками, который закончился в марте этого года.
Вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказывала, что тяжело переживала утрату мужа. Она отмечала, что справиться с потерей супруга ей помогает воспитание сына.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем закончился процесс деления наследства Бориса Грачевского.
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