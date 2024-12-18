Сын Бориса Грачевского Филипп дебютировал в кино

Состоялась премьера фильма «Новогоднее чудо».

В Москве состоялась премьера фильма «Новогоднее чудо», который стал дебютом в кино для сына Бориса Грачевского Филиппа. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Четырехлетний сын покойного Грачевского и его последней супруги Екатерины Белоцерковской появился на сцене на премьере картины. В прокат фильм выйдет 19 декабря. Картина стала дебютной и для режиссера Оксаны Сташенко.

Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года. Причиной ухода из жизни стали последствия коронавируса. Режиссеру, сценаристу и художественному руководителю детского киножурнала «Ералаш» не стало в возрасте 71 года.

После смерти Грачевского начался долгий процесс деления его имущества между наследниками, который закончился в марте этого года.

Вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказывала, что тяжело переживала утрату мужа. Она отмечала, что справиться с потерей супруга ей помогает воспитание сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем закончился процесс деления наследства Бориса Грачевского.