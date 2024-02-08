Суд взыскал 1,8 млн рублей с родственников Грачевского в пользу «Ералаша»
Откуда взялся новый долг?
Фото: © РИА Новости / Александр Натрускин
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Мещанский районный суд Москвы частично удовлетворил иск продюсерского центра «Ералаш» к наследникам режиссера Бориса Грачевского об уплате неустойки. Об этом передает корреспондент 5-tv.ru из зала заседания.
Грачевский в 2011 году заключил с «Ералашем» договор займа в размере десяти миллионов рублей, но в полном объеме долг выплатить не успел. В том же году он умер из-за осложнений коронавирусной инфекции. Эта обязанность легла на плечи наследников его имущества — вдову Екатерину Белоцерковскую и дочь Ксению.
На последнем состоявшемся заседании рассматривался иск неустойки в размере около восьми миллиона рублей. По словам представительницы истца, просрочка была два с половиной года. Начисление неустойки вполне законное. Суд обязал наследников Грачевского выплатить почти два миллиона рублей.
Адвокаты вдовы и дочери режиссера выступили против удовлетворения иска, так как требования по основному долгу уже были удовлетворены в полном размере. А оплачивать неустойку никто не просил.
«Истец не предъявлял ранее требования об уплате неустойки с наследников, а сама возможность взыскания неустойки не говорит о том, что требования о взыскании автоматически предъявлены», — сообщают адвокаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вдова Грачевского в отчаянии из-за миллионных долгов.
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