Суд взыскал 1,8 млн рублей с родственников Грачевского в пользу «Ералаша»

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 166 0

Откуда взялся новый долг?

Суд взыскал 1,8 млн рублей с родственников Грачевского в пользу «Ералаша»

Фото: © РИА Новости / Александр Натрускин

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Мещанский районный суд Москвы частично удовлетворил иск продюсерского центра «Ералаш» к наследникам режиссера Бориса Грачевского об уплате неустойки. Об этом передает корреспондент 5-tv.ru из зала заседания.

Грачевский в 2011 году заключил с «Ералашем» договор займа в размере десяти миллионов рублей, но в полном объеме долг выплатить не успел. В том же году он умер из-за осложнений коронавирусной инфекции. Эта обязанность легла на плечи наследников его имущества — вдову Екатерину Белоцерковскую и дочь Ксению.

На последнем состоявшемся заседании рассматривался иск неустойки в размере около восьми миллиона рублей. По словам представительницы истца, просрочка была два с половиной года. Начисление неустойки вполне законное. Суд обязал наследников Грачевского выплатить почти два миллиона рублей.

Адвокаты вдовы и дочери режиссера выступили против удовлетворения иска, так как требования по основному долгу уже были удовлетворены в полном размере. А оплачивать неустойку никто не просил.

«Истец не предъявлял ранее требования об уплате неустойки с наследников, а сама возможность взыскания неустойки не говорит о том, что требования о взыскании автоматически предъявлены», — сообщают адвокаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вдова Грачевского в отчаянии из-за миллионных долгов.

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