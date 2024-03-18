«Я до последнего верила, что он справится»: какие тайны унес с собой в могилу папа «Ералаша» Борис Грачевский

Режиссеру и сценаристу юмористического журнала 18 марта могло бы исполниться 73 года. Почему он ушел так рано?

Имя Бориса Грачевского неразрывно связано с невероятно популярным юмористическим журналом «Ералаш», директором которого он был долгие годы.

Несмотря на свой успех, в жизни Бориса Юрьевича все было далеко не просто. Ему удалось пройти долгий путь от простого грузчика до огромного успеха и славы. Больше 40 лет артист посвящал свое творчество детям и сам был большим ребенком.

Сохранять задор ему помогала любовь к собственному детищу. В ближайшем окружении Грачевского неоднократно подчеркивали — создатель «Ералаша» умел жить взахлеб, брал от действительности все, что мог, не откладывал повседневные радости на потом. Не могли омрачить личного счастья Грачевского ни личные беды, ни финансовые проблемы, ни распри с коллегами за авторские права.

Звезда Бориса Грачевского на Олимпе погасла так же быстро, как и зажглась: артиста и творца не стало, едва ему исполнился 71 год. Незадолго до трагического конца создатель «Ералаша» сумел отыскать личное счастье и вновь стал отцом, но нянчить сына ему было уже не суждено. Что пришлось пережить Грачевскому на пути к успеху и как из разнорабочего он стал ключевой фигурой в детском юморе?

Юмор в коротких штанишках

Борис Грачевский до конца жизни был темпераментным мужчиной с удивительным чувством юмора. Он был известен своими шутками и афоризмами, которые сам называл «идиотизмами Бориса Грачевского». Именно с его легкой руки «Ералаш» получил подпольное прозвище «юмор в коротких штанишках».

Вместе с детищем Бориса Грачевского выросло не одно поколение детей и родителей. Умеющий ввернуть смешную шутку, ироничную хохму Грачевский был просто создан для того, чтобы смешить и детей, и взрослых. При этом практически в любой шутке создателя «Ералаша» был не только смешной подтекст, но и мораль. Правда, в самом начале Грачевский и представить не мог, в какие творческие дебри заведет его талант.

В 1974 году руководство Госкино прислало на студию имени Максима Горького приказ, в котором утверждалось, что у школьников должна появиться юмористическая программа, над которой они смогут смеяться как взрослые. За исполнение приказа взялись знаменитый писатель, драматург, киносценарист Александр Хмелик и никому в то время не известный студент факультета «организация кинопроизводства» ВГИКа Борис Грачевский.

Чтобы хоть как-то заработать себе на жизнь, Грачевский в то время подрабатывал разнорабочим — то грузчиком, то дворником. Имея образование токаря, Борис достаточно быстро понял, что не хотел бы всю жизнь работать на заводе. Увлечение съемочным процессом открыло перед Грачевским большие перспективы: когда ему подвернулся первый же шанс реализовать себя как творца, все мало-мальски денежные предложения будущий создатель «Ералаша» отринул.

«Поначалу в затею никто не верил, косо поглядывали: ерундой занимаемся. Но мы сразу же отмели проектное название и решили (с подсказки дочери Александра Хмелика, моего учителя) назвать детский киножурнал „Ералашем“ — в смысле кутерьмы, неразберихи, этакого винегрета с салатом. Название понравилось всем», — рассказывал Грачевский.

Первый выпуск «Ералаша» был показан в телеэфире в 1974 году и включал три сюжета: «Позорное пятно» (по одноименному стихотворению Агнии Барто), «Ну почему мы так говорим?!» и «Дым, дым, дым!». Чтобы снять эти выпуски, в одном из московских домов на сутки остановили лифт. Неудобства жители той постройки терпели не зря: практически сразу детище Грачевского и Хмелика снискало бешеный успех. В год на экран выходило шесть выпусков, а с 2010-го не менее десяти. За все годы работы над «Ералашем» Грачевский снял порядка 700 выпусков, и все они были рейтинговыми, но некоторые — особенно.

Триумф, который не повторить

Оглушительный успех «Ералашу» в итоге принес не столько формат, сколько колоритные актеры в кадре. Грачевский рассказывал: вваливается на кастинг лохматое рыжее чудо, которое беспрерывно, хрипло, заразительно хохочет и деловито всем указывает, что делать — ну как такого не взять в команду? А это была команда, и ребята переходили из серии в серию, некоторым посчастливилось сыграть более 20 эпизодов. Даже во взрослом возрасте актеры, хоть раз принявшие участие в съемках «Ералаша» вспоминают царящую на площадке атмосферу только с теплом.

Нашел личное счастье только с третьей попытки

Предприимчивость, хорошее знание человеческой породы и природы — казалось, все это должно было уберечь Бориса Юрьевича от ошибок, причем не только в работе, но и в личной жизни. Однако, и в семейных вопросах Грачевский демонстрировал удивительное легкомыслие. Прожив 35 лет в браке с первой супругой, вырастив сына и дочь, создатель «Ералаша» вдруг решился на развод. Дочь Ксения расценила поступок отца как личное предательство и разорвала с ним все возможные связи. Даже после появления на свет внука Грачевского, Ксения наотрез отказалась знакомить ребенка со знаменитым дедом.

Второй брак с актрисой Анной Панасенко счастья Борису Грачевскому также не принес. Если сначала большая разница в возрасте в 38 лет казалась творцу чем-то обычным и естественным, то спустя время полярность взглядов привела к недомолвкам. Уже в 2014 году пара разошлась, а Грачевский обязался выплачивать их общей дочери Василисе алименты размером 80 тысяч рублей ежемесячно.

Настоящее счастье Борис Грачевский обрел лишь в браке с актрисой и певицей Екатериной Белоцерковской. На тот момент Грачевскому было уже 67 лет: вместо пышного свадебного торжества влюбленные тихо расписались, а затем закатили праздник для самых близких.

Свою последнюю супругу он называл яркой, талантливой и всегда говорил о ней с нежностью. Вместе они прошли большие испытания, и лишь одна Екатерина поддерживала режиссера, когда у него обнаружилось онкологическое заболевание. Лищшь любовь и вера в лучшее помогли директору «Ералаша» спастись от смерти. Эту победу супруги праздновали громко и с размахом: в этот раз Белоцерковская и Грачевский уехали к Индийскому океану, отдалившись от всего мира.

Последним счастьем для Грачевского стало появление на свет сына Филиппа. Малыш родился в 2020 году, а уже спустя считанные месяцы создатель «Ералаша» оказался прикованным к больничной койке. Вердикт врачей прозвучал неутешительный — коронавирус уничтожил 75% легких. На фоне болезни у Грачевского проявились осложнения, побороть которые не могли ни самые сильные медикаменты, ни постоянный контроль медиков.

Белоцерковская рассказывала: звездный муж до последнего надеялся выкарабкаться, но от компьютерной томографии отказывался.

«За день до смерти мне сказали, что он на гемодиализе — отказали почки. Мне говорили: стабильно тяжелый. На следующий день врач написала: „Катенька, все плохо. У него развился сепсис“. Даже в этот момент я верила, что он справится», — рассказала Белоцерковская в эфире программы на федеральном канале.

Последнюю весточку молодая супруга Грачевского получила уже из реанимации: шоумен прислал жене прощальное фото, на котором широко улыбался, а все его тело было испещрено трубками. Последних слов от любимого мужа Белоцерковская не услышала.

Распри за наследство

Уже после похорон Грачевского молодую вдову создателя «Ералаша» ждал новый удар. Один из ближайших при жизни друзей Грачевского, Аркадий Григорян выдвинул свои притязания на наследство мэтра. Оказалось, что с 2014 года Григорян был соввладельцем ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш».

И на момент смерти Грачевского у Григоряна уже была контрольная доля в этом бизнесе (с преимуществом в 1%), поэтому он мог полностью распоряжаться авторскими правами без оглядки на вдову и крошечного сына своего бывшего партнера. В марте 2024 года суд официально поставил точку в этом деле: все имущество, включая права на интеллектуальную собственность, разделили между собой четыре человека: старшая дочь Грачевского от первого брака, Екатерина Белоцерковская и ее сын Филипп, 11-летняя дочь артиста от второго брака и Аркадий Григорян.

Разделили все, кроме квартиры: Грачевский в свое время заключил со второй женой Анной брачный договор и не внес в государственный реестр недвижимости сведения об этом. Сценарист в 2011 году заключил с «Ералашем» договор займа в размере десяти миллионов рублей, но в полном объеме долг на недвижимость выплатить так и не успел.

Суд постановил, что наследники должны выплатить компании и Григоряну 15 миллионов рублей. Деньги взыскали с Белоцерковской и Ксении. Старшая дочь Бориса покрыла долг за себя и за Екатерину. Взамен она потребовала, чтобы вдова отказалась от доли в бизнесе, также заявив, что не станет претендовать на дом и квартиру, если ей достанется большая его часть.

Старшей дочери Грачевского уже принадлежит 12,49% от общей доли. Сейчас вдова Грачевского готова отдать только свою долю, но не согласна отписывать часть, которая принадлежит ее сыну Филиппу.

Ранее 5-tv.ru писал, как разделили имущество Грачевского.