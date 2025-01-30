Суд вынес окончательное решение по вопросу наследства Грачевского

Борьба за квартиру создателя «Ералаша» продолжалась четыре года.
Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов
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Московский городской суд отменил решение Мещанского районного суда по делу о наследовании имущества руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Он постановил разделить его квартиру между четырьмя наследниками. Об этом в разговоре с 5-tv.ru сообщил адвокат вдовы режиссера Екатерины Белоцерковской — Евгений Бранецкий.
«Апелляционный суд решение первого суда отменил, иск удовлетворил в полном объеме — признал права на квартиру за четырьмя наследниками в равных долях», — уточнил специалист.
Весной 2024 года Мещанский суд отклонил иск Белоцерковской о признании ее права на долю в московской квартире Грачевского.
Во время покупки недвижимости режиссер был женат на Анне Грачевской. Между супругами был составлен брачный договор, согласно которому жилплощадь, приобретенная в момент их брака, признается индивидуальной собственностью Грачевского.
В связи с этим Белоцерковская, Грачевская и еще двое истцов обратились в суд, требуя признания за ними права на равные доли в квартире. Однако Мещанский суд Москвы не удовлетворил их иск, поэтому в дальнейшем дело было передано в Мосгорсуд.
Борис Грачевский ушел из жизни 14 января 2021 года в возрасте 71 года из-за последствий коронавируса.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Бориса Грачевского Филипп дебютировал в кино.
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