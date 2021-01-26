В Гидрометцентре после экстремального похолодания обещают аномальное потепление

После экстремального похолодания россиян ожидает резкое потепление. Однако придет оно не во все регионы, рассказал 5-tv.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, холода на европейской части России продержатся до выходных. Это связано с «экзотической синоптической ситуацией, при которой воздушные массы, перемещаясь через Урал, поступают с Востока».

«Это нечасто встречающаяся ситуация. Воздушные массы сегодня поступают с севера Сибири, а, начиная с завтрашнего дня, будут поступать с юга Сибири. С 14 числа они будут поступать с севера и севера-востока. Связано это будет с выходом, так называемого, южного циклона. Все эти процессы приводят к понижению температуры», — рассказал эксперт.

Вильфанд отметил, что в Коми и Архангельской области сегодня минусовая температура достигала 30-градусной отметки. В Костромской, Ярославской и Ивановской областях было минус 25 градусов. В Кировской и Нижегородской областях, Татарстане Башкортостане температура была на 5-7 градусов, а в некоторых районах на 10-12 градусов ниже нормы.

По словам эксперта, похолодание на европейской части страны будет продолжаться, а температурный фон в целом будет на 6-10 градусов ниже нормы. В отдельных районах на 13 градусов.

Схожая ситуация и на юго-западе Сибири: в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Там до конца рабочей недели температура будет на 8-11 градусов ниже нормы. Однако в выходные в этих районах резко потеплеет.

«Потепление будет связано с поступлением теплых воздушных масс <…> Температура повысится очень существенно, почти на 15-20 градусов», — подчеркнул Вильфанд.

В то же время на европейской территории морозы будут продолжаться, в выходные в Москве и сопредельных областях прогнозируется на 8-10 ниже нормы, сказал представитель Гидрометцентра.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Гидрометцентре предупредили, что аномальные холода в январе ожидаются сразу в нескольких регионах России.