Центр европейской России «посинеет от холода»: неутешительный прогноз синоптиков

|
Оксана Тарасова
2 239

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что аномальные холода в январе ожидаются сразу в нескольких регионах России.

Центр европейской России «посинеет от холода»: неутешительный прогноз синоптиков

Фото: Depositphotos / doroshin

Тема:
Погода

Резкое похолодание и аномальные морозы настигнут жителей сразу нескольких регионов России в ближайшие дни. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, к непривычно низким температурам приведет перемещение воздушных масс из Сибири через Урал в центр европейской части России.

«Этот процесс уже начался, в понедельник продолжился, и сибирский воздух будет перемещаться в течение всей недели. Затем опять нестандартная ситуация, и в результате в центре европейской России температура будет низкая, температурный фон будет на шесть-десять градусов ниже нормы. За декаду с 12-е по 21-е число температура будет ниже нормы на шесть-восемь градусов», — цитирует эксперта РИА Новости.

По словам метеоролога, в Москве к середине недели возможно понижение температуры воздуха до минус 25 градусов, и до 17 января потепление не ожидается. Как заметил Вильфанд, подобные аномалии на прогностических картах закрашивается иссиня-черным цветом.

«Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода», — пошутил представитель Гидрометцентра.

Крепкие морозы придут на Северо-Запад, в центральную часть страны, Поволжье, на Урал и юг Западной Сибири, где уже сейчас термометры показывают до минус 40 градусов. Последний раз такие сильные похолодания в этих регионах наблюдались в 2006 году. Юг европейской части России атакуют ураганный ветер и сильные осадки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о везучих жителях греческих Афин, где в самый разгар зимы был побит полувековой температурный рекорд. На улице — плюс 31 градус!

Тема:
Погода
12 янв
Что можно и категорически нельзя делать 12 января в день Анисьи Желудочницы?
11 янв
Аномальная жара сделала неожиданный подарок жителям Греции
11 янв
Крещенские морозы надвигаются на Москву и Петербург
8 янв
В Гидрометцентре рассказали, когда в европейскую часть России придут морозы
5 янв
В Гидрометцентре предупредили об аномальном похолодании в ряде регионов РФ
4 янв
Синоптики порадовали россиян прогнозом на весну 2021 года
31 дек
В Новый год на Камчатке объявили штормовое предупреждение
31 дек
Новогодняя непогода: в Москве ледяной дождь, на востоке РФ рекордные морозы
30 дек
Ледяные дожди, метели, гигантские сугробы: Россию лихорадит от погодных аномалий
30 дек
Массовые ДТП, задержки авиарейсов и снежные заносы: в России бушует непогода

Читайте также

-12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.52
0.64 90.81
0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:38
Перед встречей с Путиным Алиева и Пашиняна посетили российские медики
12:36
Шестиклассник в Петербурге выпал из окна школы
12:29
Названы самые желанные у россиян страны для поездок в 2021 году
12:14
Сенсация будет? Волочкова позвала журналистов на закрытую вечеринку в честь своего 45-летия
12:11
Дело — труба: с началом заморозков в России начало рвать коммуникации
12:08
Трамп ввел в Вашингтоне режим ЧС для охраны порядка на инаугурации Байдена

Сейчас читают

Есть закрытые квартиры: число погибших в пожаре Екатеринбурга может увеличиться
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака
Володина рассказала, в какие годы родились те, кто станет богат в 2021-м
«Вы расстались?!» — Тодоренко честно рассказала об отношениях с Топаловым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Популярность Telegram в США взлетела после блокировки Трампа
Есть закрытые квартиры: число погибших в пожаре Екатеринбурга может увеличиться
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака