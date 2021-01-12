Центр европейской России «посинеет от холода»: неутешительный прогноз синоптиков

Резкое похолодание и аномальные морозы настигнут жителей сразу нескольких регионов России в ближайшие дни. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, к непривычно низким температурам приведет перемещение воздушных масс из Сибири через Урал в центр европейской части России.

«Этот процесс уже начался, в понедельник продолжился, и сибирский воздух будет перемещаться в течение всей недели. Затем опять нестандартная ситуация, и в результате в центре европейской России температура будет низкая, температурный фон будет на шесть-десять градусов ниже нормы. За декаду с 12-е по 21-е число температура будет ниже нормы на шесть-восемь градусов», — цитирует эксперта РИА Новости.

По словам метеоролога, в Москве к середине недели возможно понижение температуры воздуха до минус 25 градусов, и до 17 января потепление не ожидается. Как заметил Вильфанд, подобные аномалии на прогностических картах закрашивается иссиня-черным цветом.

«Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода», — пошутил представитель Гидрометцентра.

Крепкие морозы придут на Северо-Запад, в центральную часть страны, Поволжье, на Урал и юг Западной Сибири, где уже сейчас термометры показывают до минус 40 градусов. Последний раз такие сильные похолодания в этих регионах наблюдались в 2006 году. Юг европейской части России атакуют ураганный ветер и сильные осадки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о везучих жителях греческих Афин, где в самый разгар зимы был побит полувековой температурный рекорд. На улице — плюс 31 градус!