Центр европейской России «посинеет от холода»: неутешительный прогноз синоптиков
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что аномальные холода в январе ожидаются сразу в нескольких регионах России.
Фото: Depositphotos / doroshin
Резкое похолодание и аномальные морозы настигнут жителей сразу нескольких регионов России в ближайшие дни. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, к непривычно низким температурам приведет перемещение воздушных масс из Сибири через Урал в центр европейской части России.
«Этот процесс уже начался, в понедельник продолжился, и сибирский воздух будет перемещаться в течение всей недели. Затем опять нестандартная ситуация, и в результате в центре европейской России температура будет низкая, температурный фон будет на шесть-десять градусов ниже нормы. За декаду с 12-е по 21-е число температура будет ниже нормы на шесть-восемь градусов», — цитирует эксперта РИА Новости.
По словам метеоролога, в Москве к середине недели возможно понижение температуры воздуха до минус 25 градусов, и до 17 января потепление не ожидается. Как заметил Вильфанд, подобные аномалии на прогностических картах закрашивается иссиня-черным цветом.
«Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода», — пошутил представитель Гидрометцентра.
Крепкие морозы придут на Северо-Запад, в центральную часть страны, Поволжье, на Урал и юг Западной Сибири, где уже сейчас термометры показывают до минус 40 градусов. Последний раз такие сильные похолодания в этих регионах наблюдались в 2006 году. Юг европейской части России атакуют ураганный ветер и сильные осадки.
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