Как правильно отмечать Старый Новый год: традиции, приметы, гадания

Старый Новый год — милый словесный каламбур и возможность еще раз прикоснуться к зимнему чуду, загадать желание, встретиться с близкими и родными за щедрым праздничным столом.

Какова история и традиции этого праздника, какие гадания и поздравления приняты в праздничную ночь, рассказывает 5-tv.ru.

Старый Новый год — праздник исключительно российский. Он отмечается в ночь с 13 на 14 января. Именно настолько юлианский календарь, по которому живут некоторые церкви, в том числе Русская православная церковь, отстает от современного григорианского календаря.

Новый год «на бис»

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Старый Новый год появился благодаря Октябрьской революции 1917 года. До нее Российская империя жила по юлианскому календарю, но из-за того, что в нем не учитываются високосные годы, страна все больше отставала от большинства развитых государств, живущих по григорианскому календарю.

В связи с этим, советская власть в начале 1918 года решила перевести страну на современное летоисчисление. При этом церковь и верующие граждане продолжили отмечать праздники по старинке. Более того, поначалу празднование Старого Нового года после православного Рождества было даже своего рода протестом против новой власти. Однако со временем традиция стала светской и лишилась политического подтекста. Сейчас встреча Старого Нового года — это нечто вроде Нового года «на бис».

Те же оливье и селедка под шубой

Старый Новый год отмечают так же, как и «обычный», никаких особых традиций празднования нет. Поэтому на столе появляются традиционные оливье и селедка под шубой, мандарины и бутерброды с красной икрой, и неизменное шампанское.

Точно так же люди загадывают желания, желают друг другу здоровья и счастья, запускают петарды и фейерверки. Одеваться рекомендуется так же, как и в Новый год.

Кто на суженого, а кто на богатство

В Старый Новый год приняты святочные гадания, которые на Руси продолжались от Рождественского сочельника до Крещения. Гадают в новогоднюю ночь всеми известными способами, а также поодиночке и компанией. Девушки в основном гадают на замужество, также популярны гадания на достаток, здоровье и удачу.

Самый популярный способ гадания заключается в том, что девушка бросает башмак от порога: так она узнает, откуда придет ее суженый. Также всегда были популярны различные застольные гадания. Например, если за праздничным столом попадется пирожок или вареник с запеченным внутри бобом, значит, в течение года повезет.

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