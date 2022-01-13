Астролог рассказала, как правильно загадывать желание на старый Новый год

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 9 735

Алена Никольская подсказала ритуал, исполнение которого в ночь на 14 января может исполнить все ваши мечты.

Фото, видео: Depositphotos / stetsik; 5-tv.ru

Многие из нас знают, как загадывать желания во время празднования Нового года. Однако январские каникулы закончились, и на пороге уже старый Новый год. О том, какой ритуал провести в ночь с 13-го на 14 января для исполнения своего желания, рассказала астролог Алена Никольская.

Правила загадывания желания

Чтобы мечта сбылась, важно соблюдать целый ряд правил. Во-первых, загадываемое должно касаться исключительно вас.

«Второе — вы должны максимально настроится на исполнение вашего желания, вы должны каждой клеточкой своего тела мечтать о том, чтобы ваше желание осуществилось», — рассказала астролог.

В-третьих, вам следует хорошенько подумать: не вредит ли кому-то ваше желание? Разумеется, ответ должен быть — нет. Помимо этого, вам обязательно нужно сконцентрироваться на своих чувствах, спросить себя — что произойдет, если ваше желание исполнится.

«Если вы почувствуете хотя бы малейшей элемент — буквально молекулу сомнения, — отложите это желание. Это не ваше, оно может вам повредить. А если вы почувствуете, что внутри вас буквально счастье разливается по каждой клеточке, то значит желание будет для вас хорошо, экологично и полезно», — отметила астролог.

Ритуал

Возьмите еловую ветку и прошепчите ей свое желание. Далее на листе бумаги напишите свое желание красным фломастером или ручкой. Теперь нужно завернуть ветку в эту бумагу и положить ее к вашим елочным игрушкам. Через год нужно распаковать эту ветку и удивиться тому, насколько хорошо исполнилось ваше желание.

«Спустя год прочитайте, что вы написали. Вы удивитесь, насколько ваше желание исполнится, либо насколько ваше отношение к вашему желанию изменится», — закончила Никольская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и категорически нельзя делать 13 января в Васильев день.

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