Традиционно с Рождества Христова до Крещенского Сочельника, отмечаются Святки — самое подходящее время для гаданий. Астролог Алена Никольская рассказала 5-tv.ru о самых действенных способах заглянуть в будущее в Святочную неделю.

Гадание на воске

Необходимо взять две свечи — одну любого цвета, другую белую или красную. Они должны быть обязательно восковыми. Первую нужно раскрошить в миске и растопить на пламени второй. Рядом должна стоять чаша с водой.

«После того, как вы растопили воск, его нужно перелить в чашу. Причем очень важно, как вы будете переливать. Обратите внимание, как польется ваш воск. Либо выльется сразу, либо будет литься по капельке, либо струйкой», — отметила Никольская.

Когда воск застынет, посмотрите сначала на саму фигурку, на что она похожа. А потом возьмите ее в руки и направьте свет так, чтобы она отбрасывала тень. С чем ассоциируется у вас силуэт?

Гадание на бумаге

Возьмите лист бумаги и напишите все, что придет в голову — например то, от чего хочется избавиться. Затем записку следует сильно сжать и положить на тарелку.

«Зажигаете от спички, смотрите, как бумага горит», — объясняет эксперт.

Бумага может загореться сразу или потухнуть, полыхать с дымом или почти без него. Когда огонь погаснет, посмотрите, какой рисунок оставит зола.

Гадание на книге

Возьмите любую книгу и загадайте два числа. Первое — номер страницы, второе — номер строки. Откройте книгу, найдите нужный фрагмент и прочтите.

«Иногда можно прочитать целый абзац с посланием, начиная от той строки, которую вы взяли», — заключила Никольская.

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