Гадания со свечами и зеркалами: Как узнать судьбу в 2022 году

Православные верующие отмечают 18 января Крещенский сочельник. До этого дня продолжается период Святок, связанный с рядом традиций. Одна из них — гадание на любовь и удачу. О самых «страшных» и популярных способах узнать свою судьбу рассказали РИА Новости.

В любом гадании нужно соблюдать важное условие: находиться в нужном месте в нужное время. Как правило, это полдень или полночь — своего рода «границы», а место — у окна, у порога, у зеркала, которые маркируют грань между миром «своим» и «чужим». Самые смелые могут отправиться на перекресток нескольких дорог или на чердак. Считается, что там лучше ловится связь с «нечистью».

Еще одно важное правило — соблюдать запреты. Во время гадания нельзя смеяться, разговаривать, оглядываться, двигаться или, наоборот, останавливаться. Почувствовав опасность нужно правильно завершить обряд: убежать, «перекрыть» связь с «другим» миром — перекреститься, сказать «Чур меня!», накинуть платок на зеркало, и повторить действия гадания, но уже в обратном порядке.

«Страшное» гадание на зеркале

Нужно взять два зеркала, поставить одно напротив другого, желательно, чтобы было еще третье зеркало, на стене. По бокам зеркал следует поставить свечи. В зеркалах нужно увидеть коридор их отражений и пристально вглядываться в него. Именно там и должен появиться суженый.

«Подблюдные» гадания

В блюдо, чашку, шапку или корзинку складывают небольшие предметы: кольцо, сережку, брошь, пуговицу — у кого что есть. Затем емкость с ними накрывают скатертью или салфеткой. После нужно каждому участнику петь короткие песни, означающие ту или иную судьбу. Во время исполнения каждой такой песни блюдо следует трясти. Кто-то из гадающих должен ловить предмет, попавшийся на лету под салфеткой. Чье украшение выпадет, тому и предназначается судьба, о которой поют остальные.

Гадание с башмаком, сапогом или валенком

Самый известный и распространенный вид гадания. Обувь нужно снять с левой ноги, бросить за ворота. После этого нужно посмотреть, в какую сторону ляжет носок. Если повернется туда, откуда его кинули, то еще год девушка не выйдет замуж. Если носок повернут в другую сторону от дома — даму сосватают в новом году.

Гадание на сон

Девушке нужно взять наперсток соли, наперсток воды, смешать и съесть. Ложась спать, стоит сказать: «Кто мой суженый, кто мой ряженый — тот пить мне даст». После этого суженый явится во сне и подаст воды.

Ранее 5-tv.ru писал, что святочная неделя начинается в рождественский сочельник 6 января и длится до крещенского сочельника 18 января. И существует множество способов узнать в эти дни не только о своем будущем, внешности и роде занятия суженого, но и привлечь в дом деньги и достаток. Так, в крещенский сочельник, в ночь с 18 на 19 января помимо любви, можно гадать на богатство. Перед этим рекомендуется сходить в церковь и не разговаривать ни с кем в течение суток.