Денежная война: адвокат вскрыла тайную схему Дрожжиной с иском к дочери Баталова

Обвиненные в мошенничестве с наследством покойного актера Алексея Баталова его коллега Наталья Дрожжина с супругом Михаилом Цивиным делают все возможное, чтобы перевести дело из уголовной плоскости в гражданскую. Вот и последний иск четы к тяжелобольной дочери народного артиста СССР стал очередной попыткой «легализовать» преступные деяния. О подробностях нового поворота в громком деле рассказала адвокат семьи потерпевших в беседе с KP.RU.

Юлия Антонова напомнила, что буквально на днях Дрожжина подала в суд на наследницу Баталова. Конечно, прикрывшись благими намерениями: она хочет вернуть все переписанное на нее имущество актера законным владельцам — вдове Гитане Леонтенко и общему ребенку. Сделать это без вмешательства вышестоящих инстанций сейчас нельзя: квартира в Самотечном переулке, мастерская Алексея Владимировича, еще одна четырехкомнатная квартира в Доме на набережной были арестованы в связи с возбуждением уголовного дела.

При тщательном изучении материалов, адвокат выяснила, что некогда имущество Алексея Баталова было переписано на Дрожжину по договору ренты, то есть с условием, что та будет следить за вдовой и парализованной дочкой актера. По бумагам, предполагаемая мошенница должна была покупать одежду, продукты и прочие необходимые вещи семье покойного на сумму не менее 25 тысяч рублей ежемесячно. Но делать этого, конечно, не стала.

Когда недовольства переросли в публичный скандал, Наталья Дрожжина попыталась быстро «замести следы» и после возбуждения против нее дела сделала несколько переводов на имя Леонтенко и ее дочки. Первый платеж в августе 2020-го был в размере 75 тысяч рублей. Так продолжалось три месяца.

Несмотря на внезапно проявившуюся сознательность актрисы, вряд ли кто-то поверит в ее искренние намерения. Во всяком случае потому, что во всех договорах было прописано личное участие Натальи в жизни женщин, но если та хотела перейти на денежные отношения, то стороны были обязаны перезаключить соглашения. Никто этого не сделал.

«С сентября 2019 года, когда были подписаны соглашения, они не приходили, помощь не оказывали, деньги не переводили, продукты не приносили… Они сейчас будут подтверждать все это какими-то лжесвидетелями и поддельными документами, скорее всего. Потому что как иначе доказать, если вы этого не делали? Так как конфликт перешел в открытую стадию, они сделали вот такой финт ушами и стали переводить денежные суммы», — констатировала Антонова.

ТАСС / Шарифулин Валерий

Адвокат семьи Баталова заявила, что в любом случае в суде будет добиваться признания ренты недействительной в отличие от Дрожжиной, которая хочет расторгнуть договора с целью «просто вернуть имущество».

Разница между исками колоссальная: в случае, если сделку признают не состоявшейся, предполагаемых мошенников обяжут возместить все финансовые убытки Леонтенко и дочери. В частности, компенсировать суммы, полученные в результате сдачи одной из квартир в аренду. Как выяснилось, Дрожжина и не планировала делиться с семьей Баталова вырученными средствами.

«Разница в деньгах очень приличная. Навскидку не скажешь, тут надо садиться и считать. Но тут замешаны большие деньги. И поэтому мы будем настаивать на признании договора недействительным», — заключила юрист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обвиненная в мошенничестве с имуществом Алексея Баталова Наталья Дрожжина задумалась о смерти.