«Я уже сказала, как меня похоронить»: Дрожжина готовится к самому худшему

Наталья Дрожжина, 72-летняя звезда советского кинематографа, обвиненная в мошенничестве с наследством народного артиста СССР Алексея Баталова, тяжело переживает общественное давление и готовится к самому неблагоприятному исходу, сообщают «Дни.ру».

Актриса уверена, что против нее затеяна целенаправленная кампания с намерением загнать в могилу, и говорит, что ее шансы отправиться за решетку равны шансам оказаться на кладбище. Поэтому вместе с супругом Михаилом Цивиным они фактически забаррикадировались в квартире на Кутузовском проспекте и стараются не показываться на публике.

«Я уже сказала, как меня похоронить. В могилу моей мамы и брата. Другого места у меня нет. Я не Баталова, я себе не купила», — заявила Дрожжина.

Еще в сентябре вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко и дочь Мария заявили, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин обманным путем лишили их доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера. По факту мошенничества было заведено уголовное дело, родственников Баталова признали потерпевшими.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова Баталова отказалась от услуг адвоката Павла Астахова, к которому ей предложил обратиться режиссер Никита Михалков, в отстаивании прав на наследство.