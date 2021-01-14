Алена Хмельницкая назвала причину развода с Тиграном Кеосаяном

Звезда театра и кино Алена Хмельницкая, отметившая на днях свой юбилей — актрисе исполнилось 50 лет, может смело утверждать, что повидала многое. В ее жизни были взлеты и падения, победы и разочарования, эксперименты и неожиданные повороты судьбы. Но, пожалуй, одной из ярких страниц в ее жизни был и остается брак с кинорежиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном.

Этот союз длился долгих 20 лет, напоминает ФАН. Но к сожалению, отношения прекратились так же неожиданно, как и начались. Алене хватило мудрости выйти из них спокойно, не устраивать скандалов. Поражается женской чуткости Хмельницкой и нынешняя возлюбленная Кеосаяна — главный редактор RT Маргарита Симоньян. Удивительно, но актриса и медиаменеджер в прекрасных отношениях!

Instagram @_m_simonyan_

О причинах развода с Тиграном Алена молчала долгие годы. И вот, в преддверии своего юбилея решилась на откровенный разговор с Борисом Корчевниковым.

Выяснилось, что причина в банальном различии взглядов на жизнь. Спасти положение не смог даже второй ребенок.

«Мы пошли в разные стороны. Долгое время мы были командой. Творческой, родителями детей. А потом перестали быть друг для друга мужчиной и женщиной. Я даже не знаю, почему мы такие. Эта тема исчерпала себя», — неожиданно призналась Хмельницкая в эфире программы «Судьба человека».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после развода с Тиграном Кеосаяном Алена Хмельницкая закрутила роман с молодым бизнесменом Александром Синюшиным.