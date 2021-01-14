Хореограф Тутберидзе заявил, что хочет «заткнуть рот» Плющенко на дуэли

В канун старого Нового года в сети грянул скандал — хореограф команды тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Алексей Железняков бросил вызов Евгению Плющенко. Его он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Как вы думаете, если я вызову господина Плющенко на дуэль? Будем драться без правил. На ринге без прикрас. Ненавижу ********** (людей, не держащих свое слово — Прим. ред.). Давай Жень, не трухуй. Десятое колесо требует дуэли. Думаю, ты просто пасонешь, как обычно, и придумаешь тритысячеседьмую отмазку», — написал Железняков.

Плющенко не замедлил с ответом. Знаменитый спортсмен не остался в долгу и заявил в беседе с изданием «Спорт-Экспресс», что готов к дуэли, на которую его вызвал «соперник», хоть и не знаком с ним лично.

«Если реагировать на выпады, которые делает каждый в мою сторону, то это полный бред. Но я не против!» — сказал фигурист.

Однако Железняков не унимался и решил прокомментировать ответ своего недруга тому же изданию.

«Он хотел подогреть интерес к фигурному катанию, ну так подогреем. Надоело смотреть на эти выпады, чушь и гадкие высказывания. Раньше мужчины выясняли отношения на дуэлях, вот и мы выясним. Очень хочется заткнуть этот рот, пусть отвечает за свои слова», — сказал хореограф.

Что стало причиной столь резкого накала страстей между двумя незнакомыми представителями двух разных школ фигурного катания, достоверно не известно. Однако стоит вспомнить, что еще весной 2020 года Алексей Железняков называл предательством и «ножом в спину» уход фигуристки Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко. Позже, как писал 5-tv.ru, он заявил о получении множества оскорблений от фанатов девушки.