Ворвался в спальню: родственника Елизаветы II арестовали за попытку изнасилования

Кузен королевы Великобритании Елизаветы II попал в тюрьму после неудачной попытки изнасилования, сообщает The Mirror. Несмотря на то, что он родственник высокопоставленной особы, правоохранители не намерены давать ему поблажку.

По данным издания, все произошло в фамильном имении Глэмис в Шотландии, где граф Саймон Боуз-Лайон устраивал небольшой прием. По свидетельствам, во время ужина у него завязалась теплая беседа с гостей, чье имя не называется по понятным причинам. После трапезы мужчина направился прямиком в спальню к красавице.

Далее, как следует со слов потерпевшей, она открыла дверь и увидела перед собой пьяного хозяина замка. Граф в сию же секунду набросился на особу, толкнул кровать, и, сильно сжав грудь, пытался поцеловать. Одновременно с этим требовал немедленно снять сорочку, а после отказа, начал грубо ее срывать.

Сообщается, что грубые приставания длились около 20 минут. На мольбы гостьи оставить ее в покое Саймон лишь разъяренно кричал, что никто не смеет указывать ему в его собственном доме. Спустя время женщине удалось выставить обидчика за дверь. Сразу же после этого особа принялась рассылать сообщения гостям замка с просьбой о помощи.

Утром, протрезвев, Боуз-Лайон попытался связаться с девушкой в надежде извиниться за неприятный инцидент, но та уже подала заявление в полицию. Правоохранители отправили кузена королевы под арест.

«Мне ужасно стыдно за свои действия, которые причинили страдания моей гостье. В ту ночь я сильно напился… Я не думал, что способен вести себя так. Но я беру на себя ответственность за содеянное. Приношу свои извинения в первую очередь женщине, которой я навредил, а также семье, друзьям и коллегам», — не стал отрицать греха Саймон.

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