Дзюба сдал сомнительный тест на COVID-19 и может пропустить первые сборы в ОАЭ

Форвард ФК «Зенит» Артем Дзюба сдал сомнительный тест на коронавирус и теперь может пропустить первые сборы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Команда должна была полететь туда в пятницу, 15 января. Об этом стало известно 78.ru.

Футбольный клуб «Зенит» пока не комментировал информацию о вероятном инфицировании COVID-19 спортсмена. Однако возможно, что Артем Дзюба присоединится к команде позже, либо приступит к тренировкам, начиная со второго этапа подготовки.