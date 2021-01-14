Дзюба сдал сомнительный тест на COVID-19 и может пропустить первые сборы в ОАЭ
| Алиса Маркова Спорт Срочная новость 1 703
Футбольный клуб «Зенит» пока не комментировал информацию о вероятном инфицировании коронавирусом спортсмена.
Фото: РИА Новости / Алексей Даничев
Форвард ФК «Зенит» Артем Дзюба сдал сомнительный тест на коронавирус и теперь может пропустить первые сборы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Команда должна была полететь туда в пятницу, 15 января. Об этом стало известно 78.ru.
Футбольный клуб «Зенит» пока не комментировал информацию о вероятном инфицировании COVID-19 спортсмена. Однако возможно, что Артем Дзюба присоединится к команде позже, либо приступит к тренировкам, начиная со второго этапа подготовки.
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