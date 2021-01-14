Известный кинорежиссер скончался на 72-м году жизни.

Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский

Фото: ТАСС / Андрей Эшртрем

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Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский

Умер художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский. Известный кинорежиссер скончался на 72-м году жизни в Москве после того, как попал в больницу с коронавирусом.

Одним из первых сообщение о смерти Грачевского на своей странице в Facebook опубликовал журналист Борух Горин.

«Борис Грачевский больше не с нами. Ужасная новость», — написал он.

Также информацию подтвердили Владимир Долинский и киновед Вячеслав Шмыров.

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