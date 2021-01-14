Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский
| Алиса Маркова Общество Срочная новость 1 346
Известный кинорежиссер скончался на 72-м году жизни.
Фото: ТАСС / Андрей Эшртрем
Умер художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский. Известный кинорежиссер скончался на 72-м году жизни в Москве после того, как попал в больницу с коронавирусом.
Одним из первых сообщение о смерти Грачевского на своей странице в Facebook опубликовал журналист Борух Горин.
«Борис Грачевский больше не с нами. Ужасная новость», — написал он.
Также информацию подтвердили Владимир Долинский и киновед Вячеслав Шмыров.
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