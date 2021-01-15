Наследники Грачевского могут оспорить права на знак «Ералаш» вместо худрука

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Егор Измалкин
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За несколько дней до госпитализации Грачевский хотел лично подать в суд, чтобы оспорить использование товарного знака российским рэпером Вадимом Мотылевым.

Наследники Грачевского могут оспорить права на знак «Ералаш» вместо худрука

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский

Наследники скончавшегося от коронавируса Бориса Грачевского смогут оспорить в суде использование товарного знака киножурнала «Ералаш» российским рэпером Вадимом Мотылевым (Slimus — Прим. ред.). Об этом пишет ТАСС.

«Теперь уже наследники Бориса Юрьевича Грачевского только смогут предъявлять претензии музыканту. За несколько дней до госпитализации, он (Грачевский — Прим.ред.) обещал лично подать в суд», — сообщил адвокат рэпера Сергей Жорин.

Instagram @slimus

Претензии связаны с неправомерным использованием товарного знака «Ералаш». Дело в том, что Slimus поместил на обложку своего альбома «Новичок» изображение очень схожее с логотипом журнала. При том, что оно имеет правовую охрану и зарегистрировано в Роспатенте.

Борис Грачевский был госпитализирован с коронавирусом 27 декабря. За две недели его дважды вводили в медикаментозную кому. 14 января он скончался в результате осложнений, вызванных инфекцией. Режиссеру был 71 год.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем запомнится ушедший из жизни создатель «Ералаша» Борис Грачевский.

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