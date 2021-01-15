Александр Воробьев мог стать жертвой «проклятья Табакова»

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Анна Васильева
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При жизни Табаков руководил не только своим театром, но и МХТ имени Чехова. Последний не так давно тоже столкнулся с чередой смертей.

Александр Воробьев мог стать жертвой «проклятья Табакова»

Фото: www.globallookpress / Genrietta Peryan

Актеры — люди суеверные. Вот и смерть Александра Воробьева, который много лет прослужил в легендарной «Табакерке», натолкнула некоторых на мысль, что он стал жертвой проклятья Олега Табакова. Об этом пишет ФАН.

При жизни Табаков был руководителем не только своего театра, но и МХТ имени Чехова. Последний не так давно тоже столкнулся с чередой смертей. В начале декабря прошлого года от пневмонии, вызванной коронавирусом, умер 71-летний Борис Плотников. А 7 января не стало Валерия Хлевинского, который при жизни дружил с Плотниковым. Ему было 77 лет.

В МХТ верят, что всему случившемуся существует мистическое объяснение — «проклятье Табакова». Предположительно, покойный артист забирает на тот свет своих друзей по сцене. Когда умер Хлевинский, с кончины Плотникова еще не прошло 40 дней. Согласно поверьям, в таких случаях нужно ждать третьего покойника. Им и мог стать Воробьев.

Звезда сериалов «Участок» и «Содержанки» Александр Воробьев умер 15 января после продолжительной болезни. В «Табакерке» пояснили, что COVID-19 не имеет отношения к кончине артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем известен актер Александр Воробьев. На счету заслуженного артиста РФ, который ушел из жизни 15 января, 18 ролей в театре и больше полусотни ролей в кино.

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