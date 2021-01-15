Сраженный «Табакеркой»: Чем известен актер Александр Воробьев

Звезда сериалов «Участок» и «Содержанки» Александр Воробьев умер 15 января после продолжительной болезни. За его плечами — внушительный список из работ в театре и кино.

Родился Воробьев 14 февраля в белорусском Гомеле. В 1979 году он поступил в ГИТИС, а в 1983-м пошел служить в армию, вернувшись из которой долгое время оставался без работы. В 1986 году артиста пригласили в Московский областной театр драмы, где он проработал полтора сезона. И вновь настала безработица. Александру пришлось подрабатывать дворником, фотографом, грузчиком и строителем. Чудом он смог попасть на кастинг в знаменитую «Табакерку» и навсегда стал ее частью. Актера поразил один из спектаклей, поэтому Воробьев попросил Олега Табакова принять его в труппу.

Театр

В 1988 году Воробьев принял участие в показах для актеров в театре Олега Табакова, которые успешно прошел. На театральной сцене он исполнил 18 ролей: Одинцова в «Матросской тишине», Василича в «Звездном часе по местному времени», Константина Сергеевича в спектакле «Любовь как милитаризм», Санитара № 1 в «Психе», Полицейского в «Старом квартале», Армстида в постановке «Когда я умирала», Начальника станции в спектакле «Бег», Бородкина-старшего в «Затоваренной бочкотаре», Чмутина в «Крыше».

Фото: Кадр из сериала «Участок», реж. Александр Баранов, 2003 год

«Настоящий, талантливый, светлый, добрый… Счастлива была работать вместе…» — цитирует эмоциональный комментарий вдовы Олега Табакова Марины Зудиной издание Starhit.

Кино

Впервые на экране Воробьев появился в 1982 году. Он исполнил роль Среды в семейной сказке «Семеро солдатиков» режиссера Эдуарда Бочарова. Затем актер снимался в фильмах и сериалах «Меня зовут Арлекино», «Опыт бреда любовного очарования», «Дальнобойщики», «Марш Турецкого», «Каменская-2», «Моя родня», «Дети Арбата», «Аждмирал», «Содержанки» и других. Особенно яркими для карьеры Александра стали роль Михаила Куропатова в сериале Александра Баранова «Участок» (2003) и роль мэра провинциального городка в комедии «День дурака» (2014). Всего за плечами актера 51 кинокартина.

Личная жизнь

Актер вел закрытый образ жизни. Он не давал интервью, а увидеть Александра Воробьева можно было только на сцене и телевидении. О личной жизни актера известно мало: он был женат. У Воробьева остались две взрослые дочери — Александра и Дарья.

В 2000 году Александр Воробьев получил звание заслуженного артиста Российской Федерации. Из жизни он ушел в возрасте 58 лет за месяц до дня рождения. В «Табакерке» пояснили, что COVID-19 не имеет отношения к кончине артиста. Он долго болел, но чем, не уточняется.

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