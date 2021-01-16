Блогер Марина Балмашева, бросившая минувшим летом супруга после 13 лет брака ради его сына, родила от пасынка дочь. Несмотря на то, что молодой человек на 15 лет моложе Балмашевой, она все равно стала жить с ним, а немногим позже заявила, что беременна. При этом, находясь в браке с Алексеем Шавыриным Марина считала себя бесплодной.

О рождении долгожданной малышки блогер рассказала на своей странице в Instagram. Она опубликовала фото из роддома и сообщила подписчикам рост и вес ребенка. Как заметила Балмашева, имя наследнице счастливые молодые родители пока не выбрали.

«3690 граммов, 52 сантиметра. 16.40 (время рождения — Прим.ред.). Имя немножко думаем», — написала Марина под снимком из палаты.

Instagram @marina_balmasheva

Многочисленные фолловеры поспешили поздравить 35-летнюю маму и ее 20-летнего мужа Владимира с появлением на свет крохи.

«Как быстро проходит беременность у других. Поздравляю от всего сердца! Здоровья и счастья!!!»

«Поздравляю, здоровья вам и малышке!»

«Я так рада за тебя!!! Какое счастье!»

«Поздравляю, Марина и Вова, с рождением доченьки, счастья и здоровья всем!» — пишут комментаторы.

Регистрация брака блогера и ее пасынка прошла более чем скромно. Пара в повседневной одежде поставила подписи на бланках и записала памятное видео в ЗАГСе. Роликом поделились с подписчиками. Как заметила тогда Балмашева, они решили узаконить свои отношения пока «катались по делам».

Ранее 5-tv.ru писал, что таролог Галина Янко рассказала о будущем супругов и судьбе их ребенка.