Виноваты звезды! Оказывается, знак зодиака может влиять не только на характер и привычки разных представителей астрологической дюжины, но и на то, что им есть. При выборе диеты и подходящего варианта правильного питания стоит предварительно свериться со своим гороскопом.

Овны

Овны — настоящие гедонисты, любят обильную и вкусную пищу, так что частенько страдают от лишнего веса. Поэтому им стоит отказаться от употребления темного мяса, жареной пищи и животных жиров, свести к минимуму соль, сладкое и быстрые углеводы.

Вместо частых перекусов и ночных трапез следует распределить прием пищи на три раза. В меню стоит включить каши, рыбу, овощи, молочные продукты и фрукты с большим содержанием витамина С. А кофе заменить на отвар шиповника и каркаде.

Из всех диет им подойдут Кремлевская и Аткинса с ограничением углеводов.

Тельцы

У многих представителей этого знака замедлен обмен веществ, переедание для них чревато развитием ожирения. А излишняя разборчивость в еде ведет к обжорству любимыми продуктами. Им категорически не стоит употреблять кофе со сладостями и жирные сорта мяса.

В свой рацион Тельцы должны включать кисломолочные продукты, орехи, некоторые фрукты, морепродукты, а вместо обычного чая выбирать настой ромашки или воду с лимоном. В качестве диеты стоит рассматривать варианты с ограничением калорийности или углеводов.

Близнецы

Двойственность Близнецов проявляется в том, что они могут вести здоровый образ жизни и не злоупотреблять вредной пищей. И при этом любой стресс заедать фаст-фудом и сладостями.

В свое меню Близнецам следует добавить сыр, яйца, бобовые, злаки, диетическое мясо и фундук. Полностью отказаться от жирного и жареного, а сахар заменить на натуральные сиропы или мед. Для похудения им подойдут частые разгрузочные дни или полное исключение углеводов несколько раз в неделю, пишет Food & Mood.

Раки

Из-за слабой пищеварительной системы у Раков в следствие неправильного питания может нарушиться регуляция водно-солевого баланса. Поэтому им следует включить в рацион морские сорта рыбы, чай и морепродукты ради дополнительного источника фторида кальция.

Сырые фрукты и овощи, а также выпечка и сладости — табу для Раков, а вот чеснок, нежирная рыбы и птица, молочные продукты, злаки, обработанные овощи и кисломолочная продукция — наоборот. Им подойдут диеты на основе овощных супов, творога или кефира.

Depositphotos / iakovenko123

Львы

Львы предпочитают вкусную еду, им нравится, чтобы она была сладкой, жареной и жирной. Поэтому у многих представителей этого знака начинается быстрый набор веса. Снизить его помогут продукты с фосфором: гречневая, пшеничная и овсяная каши, рыба, яйца, какао и соя.

Им следует отказаться от употребления алкоголя, выпечки, сладостей и тяжелой пищи, заменив на цитрусовые, молоко, белое мясо. Есть больше картофеля, сельдерея, кабачков, сдабривать их чесноком, а на десерт выбирать курагу, инжир и другие сухофрукты.

Цитрусовая диета или ограничение углеводов дадут наилучший результат при похудении.

Девы

Девам свойственно интуитивное питание — они чувствуют, что им подходит, и обычно выбирают правильные продукты. Но им не хватает регулярности в питании. Также они могут страдать дефицитом фосфата железа и сульфата калия. Дев спасет употребление кабачков, яблок, гречневой, овсяной и пшенной крупы.

Вместо алкоголя, консервов, сладостей и копченого мяса Деве лучше включить в свой рацион тушеную пищу, каши, макароны, гранаты, виноград и абрикосы, а также кисломолочную продукцию.

Диеты на основе раздельного питания и легких нежирных супов отлично подойдут для Дев.

Весы

Весам свойственно достаточно правильное и чистое питание, но страсть к соли и пересоленной пище может привести к проблемам. Многим из них знакомы отеки и одутловатость — поможет употребление спаржи, миндаля, кукурузы, персиков и свеклы, так как в них много фосфорнокислого натрия.

Убрав из рациона соленья, молоко, копченые колбасы и выпечку, Девы найдут утешение в натуральных приправах, птице, морепродуктах и пасте. Кроме того, им рекомендованы к употреблению неочищенный рис, растительное масло, огурцы, тыква, редис, клюква и мидии.

Для похудения Весам могут подойти такие редкие диеты, как банановая, арбузная или диета Протасова.

Depositphotos / gregorylee

Скорпионы

Многим представителям знака Скорпион свойственна привычка есть на бегу, часто перекусывать вредными продуктами и переносить основной прием пищи на вечер, чтобы не отвлекаться от работы и дел.

Скорпионам следует отказаться от выпечки и острого, добавить в рацион лук-порей, кресс-салат, крыжовник, чернослив и спаржу, чтобы получать больше сернокислого кальция. Морепродукты, дичь, капуста, яблоки и специи также рекомендованы для их меню, как и употребление в пищу шалфея, кардамона, базилика, ванили и других специй.

Чтобы похудеть, Скорпионам стоит опробовать диеты Протасова и Аткинса, а также чаще устраивать разгрузочные дни.

Стрельцы

Для энергичных Стрельцов частые посиделки за жирными закусками под алкоголь — не редкость. А ведь им стоит отказаться от солений, сладкого, копченого и жирного. Чтобы улучшить самочувствие, в рацион Стрельца следует включить минеральные воды, есть больше рыбы, молочных продуктов, спаржи, бобовых.

Зелень вроде кинзы, базилика, крапивы и петрушки в сочетании с сельдереем, пастернаком, манго, абрикосами и яблоками — лучший выбор для них. Диеты на основе каш или зеленого горошка помогут похудеть.

Козероги

Из-за медленного обмена веществ всем Козерогам нельзя употреблять консервацию, жареное и сладкое, а также смешивать употребление белков и углеводов. Для дополнительной стимуляции обмена веществ подойдут морская рыба и чай с большим содержанием фторидов и фосфатов, а также мята, петрушка, шалфей, анис, сельдерей и базилик.

Козерогам рекомендуется есть творог, зерновой хлеб и макароны, нежирные сорта мяса, морковь, тушеные овощи и кефир. Вместо десертов после основного приема пищи стоит выбирать ягоды: вишню, ежевику, клубнику, а также сливы и дыню. Сахар заменить на мед и натуральные сиропы.

В качестве диеты для Козерогов подойдут щадящие варианты на основе яблок, гречки или кефира.

Водолеи

Активность Водолеев определяет то, что им нужно усиленное питание и много фосфата магния. Он есть в арахисе, гречке, сое и фасоли, а вот копчености, сдоба, выпечка и торты для них противопоказаны.

Водолеям стоит есть больше овощных супов, овощей, фруктов, рыбы, белого мяса и кисломолочных продуктов. А для похудения выбирать низкоуглеводные диеты с ограничением калорий.

Рыбы

Многие Рыбы страдают от серьезных хронических заболеваний. Поэтому им важно отказаться от употребления острого и жирного, убрать из рациона белый сахар. В то же время на пользу пойдет рыба.

Им стоит пить больше чистой воды, включить в рацион гречку, отвар из шиповника и айву, а также рисовые и перловые крупы, виноград, семена подсолнечника, грецкие орехи и сезонные овощи.

В качестве диеты для Рыб подойдет принцип раздельного питания или монодиета с серьезным ограничением калорийности пищи.

Ранее 5-tv.ru писал про самые опасные для здоровья диеты.