Эпатажная певица Милена Дейнега, некогда мечтавшая выйти замуж за скандального Никиту Джигурду, вдруг захотела связать судьбу с добрым и мягким Гариком Харламовым. В Instagram звезда выложила нежное видео с резидентом Comedy Club, где откровенно признается ему в любви.

Селебрити встретились на вечеринке по случаю дня рождения именитого продюсера, шоумена и концертного директора Алексея Новацкого. В порыве эмоций Милена отвела Гарика в дальний угол и начала выяснять отношения.

Артистка напомнила комику, что тот совершенно недавно опубликовал на своей страничке забавный ролик с ней в главной роли: певица была Снегурочкой на передаче «Давай поженимся!». Харламов засмеялся и признался, что не мог проигнорировать новогодний выпуск любимого шоу, особенно при участии такой красавицы. Дейнега повеселела и пообещала, что обязательно станет женой этого обаятельного юмориста.

«Я обожаю тебя! Крутой!!! Я выйду замуж за Харламова!!!» — объявила Милена и несколько раз поцеловала Гарика.

Instagram @milenadeynega

Он, в общем-то, и не сопротивлялся. Поклонники тоже одобрили «выбор» шутницы.

«Офигенно, что ж!»

«Выходи!»

«Мужчина моей мечты! Пусть хоть тебе повезет!» — иронично подмечали юзеры.

Впрочем, интересы Дейнеги не ограничиваются одним лишь Харламовым. Так, недавно ее заподозрили в романе с молодым певцом Прохором Шаляпиным, а спустя какое-то время и вовсе увидели с эпатажным актером Алексеем Паниным. «Экспресс газета» даже публиковала их интимную переписку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что резиденты Comedy Club нашли лучших невест для Гарика Харламова.