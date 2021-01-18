В МИД РФ ответили «обеспокоенным» судьбой Навального зарубежным деятелям

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала заняться проблемами в собственных странах тем зарубежным политическим деятелям, кого волнует судьба задержанного в Москве блогера Алексея Навального. Свою точку зрения дипломат высказала на своей странице в Facebook.

Ранее советник президента США Джо Байдена Джейк Саливан заявил, что «Навального следует немедленно освободить». Свою позицию по данному вопросу высказали и другие политики.

«Что хочется сказать господину Салливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», — написала Захарова.

Блогер Алексей Навальный был задержан по возвращении из Германии в московском аэропорту «Шереметьево». Сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН РФ по региону остановили его во время прохождения паспортного контроля в воздушной гавани.

В ФСИН сообщили, что с 29 декабря 2020 года российский блогер Навальный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения в отношении Навального изберет суд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по возвращении в Россию Алексея Навального намерены задержать сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По данным ведомства, Навальный находится на учете с 2015 года, так как был признан виновным в совершении преступления, однако реальный срок ему заменили условным. Согласно закону, он обязан являться в ведомство два раза в месяц для регистрации. В течение 2020 года он шесть раз манкировал этой обязанностью еще до своей госпитализации и отъезда на лечение в Германию. После выписки из клиники Charite он также проигнорировал уведомления о явке. 29 декабря блогера объявили в розыск. Теперь по возвращению на родину его обязаны задержать.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, где блогера госпитализировали в тяжелом состоянии и ввели в медикаментозную кому. Омские медики пришли к заключению, что причина состояния пациента в резком нарушении обмена веществ, ядов или их следов в организме блогера не обнаружили.