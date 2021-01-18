В МИД РФ ответили «обеспокоенным» судьбой Навального зарубежным деятелям
Блогер был задержан сотрудниками ФСИН в аэропорту «Шереметьево».
Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала заняться проблемами в собственных странах тем зарубежным политическим деятелям, кого волнует судьба задержанного в Москве блогера Алексея Навального. Свою точку зрения дипломат высказала на своей странице в Facebook.
Ранее советник президента США Джо Байдена Джейк Саливан заявил, что «Навального следует немедленно освободить». Свою позицию по данному вопросу высказали и другие политики.
«Что хочется сказать господину Салливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», — написала Захарова.
Блогер Алексей Навальный был задержан по возвращении из Германии в московском аэропорту «Шереметьево». Сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН РФ по региону остановили его во время прохождения паспортного контроля в воздушной гавани.
В ФСИН сообщили, что с 29 декабря 2020 года российский блогер Навальный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения в отношении Навального изберет суд.
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