Полное видео с Навальным после задержания в аэропорту «Шереметьево»

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 2 795

Блогер был задержан во время прохождения паспортного контроля воздушной гавани 17 января.

Фото, видео: ТАСС / SERGEI ILNITSKY; 5-tv.ru

Тема:
Задержание Алексея Навального Отравление Навального

Кадры задержания Алексея Навального в аэропорту «Шереметьево» публикует 5-tv.ru. Блогер прилетел в Россию из Германии, где проходил лечение с августа прошлого года 17 января.

Блогера задержали в воздушной гавани, так как он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока, назначенного ему при замене реального срока условным по делу от 2014 года.

После задержания блогер в сопровождении правоохранителей проследовал в отдел полиции, находящийся в аэропорту. На кадрах видно, что стражи порядка предельно вежливы с задержанным. Когда он уронил на пол защитную маску, ему об этом сказали сразу несколько полицейских.

Далее Навального вывели через служебный вход и на микроавтобусе доставили в районный отдел полиции. Когда блогер попросил показать ему, где расположен туалет, его сопроводили. После мужчине разъяснили его права, сняли отпечатки пальцев и сделали фото. Затем Навальному выдали постельное белье и отвели в одиночную камеру.

Причиной задержания блогера стало систематического нарушение им условий испытательного срока по делу «Ив Роше», в рамках которого он был признан виновным, однако получил условный срок вместо реального. В течение пяти лет он был обязан два раза в месяц приходить в ведомство для регистрации. До своей госпитализации и отъезда на лечение за рубеж Навальный как минимум шесть раз проигнорировал требование о явке. С 29 декабря 2020 года он был объявлен в розыск.

После задержания блогер был доставлен в ОВД в Химках, где состоится выездное заседание суда об избрании ему меры пресечения. Позже суд рассмотрит вопрос о возможности замены условного срока Навальному реальным. Соответствующее ходатайство направлено ФСИН.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, где блогера госпитализировали в тяжелом состоянии и ввели в медикаментозную кому. Омские медики пришли к заключению, что причина состояния пациента в резком нарушении обмена веществ, ядов или их следов в организме блогера не обнаружили.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти Германии заявили, что блогер якобы был отравлен «веществом нервно-паралитического действия группы „Новичок“». Однако никаких конкретных доказательств до сих пор представлено не было, несмотря на неоднократные запросы Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем Западу нужна история с отравлением Навального.

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