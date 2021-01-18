«Чтобы интересно»: соведущий Кудрявцевой, заменивший Колтового, о своих ожиданиях

Известный тележурналист Антон Привольнов заменит покойного Александра Колтового в качестве соведущего Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись».

Кудрявцева ведет программу с момента ее запуска в 2017 году. В беседе с 5-tv.ru Привольнов рассказал, чего ждет от своей новой работы.

«Ожидания....чтобы было интересно. И мне и зрителям, в первую очередь. Больше никаких», — сказал ведущий.

Кудрявцева тоже настроена позитивно. Они с Антоном не были знакомы до кастинга, но она уже успела оценить его профессионализм. Ведущая надеется подружиться с новым коллегой.

Звезда была в приятельских отношениях и с прошлыми соведущими. Когда из передачи ушел ее старый друг Оскар Кучера, ему на смену выбрали Александра Колтового. У них получился хороший тандем, но в ноябре 2020 года Колтовой трагически погиб — разбился под Москвой на легкомоторном самолете со спутницей.

Сейчас Антон Привольнов не состоит в штате какого-либо канала. Он ведет различные мероприятия и снимается в рекламе. 17 лет Привольнов работал на Первом канале и вел передачи «Контрольная закупка» и «Доброе утро».

Ранее 5-tv.ru писал, что Колтовой оставил тайное послание на 40-й день смерти.