«У меня важные дела»: Колтовой оставил тайное послание на 40-й день смерти

Трагедия, произошедшая с ведущим Александром Колтовым, не дает покоя его родным и близким до сих пор. Так, спустя 40 дней после гибели телеведущего в авиакатастрофе, клинический психолог Елена Перелыгина начала видеть товарища во сне, передает «Экспресс газета».

Женщина призналась, что таинственное послание от Колтового не сулило ничего плохого. Она увидела его молодым, сияющим, полным сил и энергии. Елена отметила, что теперь, наконец, может быть спокойна за телеведущего и отпустить тяжелую ситуацию.

«[Александр] сидел на залитой солнцем поляне, вокруг цвели цветы и пели прекрасные птицы. Он улыбнулся и сказал, что ему очень хорошо, что он счастлив! Он сказал мне: „Лена, все правильно! Все хорошо!“ Потом спокойно встал и сказал: „У меня важные дела, и я рад этому“. И пошел размеренной походкой вдаль», — рассказала в эфире передачи «Пусть говорят» Перелыгина.

Instagram @psycholog_perelygina

Александр Колтовой погиб 7 ноября 2020 года, разбившись вместе со знакомой Натальей Климовой в легкомоторном самолете в Московской области. Что стало причиной трагедии — доподлинно неизвестно. Среди версий основной является неисправность механизмов воздушного судна. Установлено, что летательный аппарат был собран буквально вручную.

Между тем, Елена Перелыгина ни единственная, кто «общалась» с Александром Колтовым после его смерти. Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Анна Казючиц обратилась к покойному перед тем как занять его должность в проекте «ДНК».