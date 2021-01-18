«Хваталась за сердце»: Сафронов о предынсультном состоянии вдовы Грачевского

Екатерина Белоцерковская после похорон мужа, основателя и художественного руководителя киножурнала «Ералаш», Бориса Грачевского находится в тяжелом состоянии. Молодая вдова ничего не ест, не спит, и вообще близка к инсульту. Такие новости появились в СМИ.

В беседе с 5-tv.ru художник Никас Сафронов, который много лет был другом Грачевского, опроверг эту информацию. Он объяснил, что Белоцерковской действительно пришлось нелегко, она пролила много слез на похоронах и сильно настрадалась. Но никакого предынсультного состояния у нее нет.

«Это не совсем так, она, конечно, сильно переживала, но на поминальном вечере уже стала оттаивать, ведь у нее есть сын Филипп. Она говорит: „Ради Филиппа я готова жить дальше“. Конечно, если бы не было сына, она бы „была готова лечь в могилу“, как она говорит. Она молодая, здоровая. У нее есть силы, хотя она много переживала. Действительно, он (Грачевский — Прим.ред.) делал много, чтоб украсить ее жизнь. Она приняла эту любовь по-настоящему, как первую и единственную и очень была влюблена в своего мужа. И сын дает ей источник для жизни. Надеюсь, что все будет нормально», — сказал изданию Сафронов.

Он отметил, что Екатерина подготовит творческий вечер в память о «папе „Ералаша“» и большой альбом с фотографиями.

«Я тоже даю фотографии, где мы на разных мероприятиях и у меня дома встречались с Борисом Юрьевичем Грачевским. Я думаю, что все будет нормально. Немножко тут преувеличено. Был момент, когда Екатерина чувствовала себя очень плохо и „хваталась за сердце“. Она конечно пережила огромный стресс, и не готова была к такому исходу. Ели бы не коронавирус, даже несмотря на его онкологию, которую он пережил, все прошло. Он бы прожил еще лет 20-25. И смог бы поднять своего сына и воспитать его», — сказал давний друг семьи режиссера.

Он назвал слухи об инсульте преувеличенными. По словам Сафронова, сейчас Белоцерковская будет делать все, что касается памяти своего мужа.

«Мы все будем помогать, поддерживать ее. И постепенно она отойдет. Попробую сделать их двойной портрет, чтобы у нее была всегда история совместной жизни и память о ней», — добавил художник.

«Папы легендарного „Ералаша“» Бориса Грачевского не стало 14 января. Он умер в больнице на 72-м году жизни. 27 декабря по результатам компьютерной томографии, которая показала обширное поражение легких, Бориса Грачевского госпитализировали. Затем его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 11 января наступило временное улучшение состояния Бориса Юрьевича, но спустя три дня он скончался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Борис Грачевский в детстве был юным «Мессингом».